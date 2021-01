Intesa Sanpaolo e Università Cattolica, due corsi per imprenditori e manager

26 Gennaio 2021

Due corsi su trasformazione digitale e internazionalizzazione dedicati a imprenditori e manager. A organizzarli sono Intesa Sanpaolo e Università Cattolica del Sacro Cuore – CeTIF, con l’avvio della Digital Corporate&Transaction Banking Academy.

Si inizia così con International Trade & Export Management e Modelli di Business e Strategie Digitali per le Imprese, al via rispettivamente il 1 marzo e il 7 aprile. L’offerta formativa, di tre edizioni scaglionate nel corso del 2021 della durata di cinque settimane, è stata formulata unendo le competenze accademiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’esperienza sul campo dei manager di Intesa Sanpaolo.

Il corso International Trade & Export Management si rivolge in particolare a manager senior delle aree Amministrativa, Commerciale & Marketing, Logistica & Operations, Compliance & Legale che necessitano di competenze tecniche e finanziarie in realtà con forte crescita internazionale. Gli argomenti spaziano dalla compravendita internazionale e il digital export, ai nuovi strumenti di negoziazione, dal credito all’esportazione e supply chain finance alla digitalizzazione dei sistemi di pagamento internazionali, al cash management internazionale.

Con Modelli di Business e Strategie Digitali per le Imprese, la formazione si sposta sulla centralità dell’economia digitale il cui sviluppo è un asset strategico per il rilancio anche nelle politiche UE: il corso è dedicato a imprenditori e manager con ruoli apicali appartenenti a tutte le aree aziendali che devono acquisire nuovi modelli per innovare le proprie aziende o ridisegnarle.

«Abbiamo la chiara consapevolezza che in un momento così complesso occorra concentrarsi su innovazione e sviluppo delle competenze. Nuovi modelli organizzativi basati su digitalizzazione e internazionalizzazione generano opportunità e sono un fattore abilitante per rendere sostenibile il modello di business delle imprese», osserva Elisa Zambito Marsala, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, società di formazione del gruppo dedicata in particolare alle PMI e alle imprese. «Con i nostri percorsi formativi intendiamo venire incontro alle esigenze delle PMI e aiutarle a rimanere competitive sia dentro l’azienda con le nuove opportunità date dalla digitalizzazione, sia verso l’esterno, con competenze adeguate ad affrontare i mercati internazionali. Tutto con il contributo qualificante dell’Università Cattolica del Sacro Cuore».

«L’avvio della Digital Corporate&Transaction Banking Academy con Intesa Sanpaolo – commenta il prof. Federico Rajola, Direttore del CeTIF – realizza l’opportunità ideale nella quale l’Accademia ha la possibilità di portare il proprio contributo di valore all’interno dell’impresa, favorendo lo sviluppo della Digital Culture e fornendo una visione strategica della Digital Transformation. Questo accordo si concretizza in un contesto particolarmente sfidante e le competenze acquisite nei diversi percorsi formativi che saranno organizzati forniranno alle Imprese, strumenti per innovare e per competere con maggiore efficacia nel mercato, anche globale».

Lo studio di casi e le testimonianze aziendali rappresentano il valore aggiunto di entrambi i percorsi che in questo modo, anche se svolti in modalità pienamente digitale, sono calati nella quotidianità della gestione d’impresa. Inoltre, i manager partecipanti avranno l’occasione di usufruire di un assessment individuale per approfondire aspetti d’interesse specifico.

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito di Intesa Sanpaolo Formazione.