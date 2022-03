Tim aderisce al Piano Voucher per la connettività ultraveloce delle pmi

7 Marzo 2022

Tim aderisce al nuovo Piano Voucher per la connettività ultraveloce promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per accelerare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese in Italia.

Fino al 15 dicembre 2022 le imprese che investono nella connettività a internet ultraveloce infatti possono accedere al Piano Voucher previsto dal DM 23 dicembre 2021, che ha preso il via a livello nazionale dal 1° marzo scorso ed è finanziato con un plafond di oltre 600 milioni di euro.

L’offerta proposta dal gruppo Tim prevede l’attivazione di connessioni a banda ultralarga per la digitalizzazione delle realtà produttive in tutto il territorio nazionale. Imprese e clienti con partita Iva hanno dunque la possibilità di usufruire della fibra ultraveloce e di beneficiare del Voucher risparmiando fino a 2.500 euro.

A sostegno dell’iniziativa l’azienda ha lanciato uno spot per promuovere i servizi destinati alle imprese che desiderano potenziare il proprio business grazie allo stanziamento dei fondi del MISE.

Lo spot sarà on air tre settimane. Oltre al piano media per la TV, sono previsti anche uno spot radio di 20” e una pianificazione digital già on air.

