Precompilata 2025 al via: cosa c’è da sapere sulla dichiarazione dei redditi

Integrazione dei dati relativi ai r edditi da energia rinnovabile : i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati; redditi frontalieri , compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera; redditi da regime forfetario e regime di vantaggio : per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi; rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali .

Sezioni tematiche semplificate: i dati sono organizzati in sezioni intuitive, come “Casa” (per informazioni su mutui e affitti), “Spese sostenute” (per oneri detraibili) e “Famiglia” (per dati su coniuge e figli), facilitando la consultazione e la verifica delle informazioni.