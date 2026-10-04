Il feticcio del programma comune al 100%

Il Campo Largo non ha bisogno di un programma comune al 100%. Quella è una chimera. E inseguirla è il modo più rapido per non farlo mai.

Il Campo Largo, secondo me, non ha bisogno di un programma comune al 100%. Quella è una chimera. E inseguirla è il modo più rapido per non farlo mai.

Chi vota PD può guardare con simpatia ai 5 Stelle. Chi vota 5 Stelle può volere l’alleanza con il PD. Ma il PD resta il PD e il M5S resta il M5S. Hanno storie, culture, elettorati diversi. Rinnegare quell’identità in nome di una sintesi forzata non produce unità. Produce astensione.

Vale per tutti. Vale per AVS e vale per Italia Viva.

La politica non è un concorso di purezza. È il principio di realtà.

La destra lo ha capito da tempo. Meloni, Salvini e Tajani non la pensano allo stesso modo su Europa, tasse, diritti, Ucraina. Litigano ogni settimana. Ma non drammatizzano. Si rallegrano di quel 70% che condividono e gestiscono il 30% che li divide come fisiologico.

Nel campo avverso si fa l’opposto. Si litiga sul 30% per dimostrare di essere più puri sul 70% che già si condivide. Sanità pubblica, salari, scuola, lotta al precariato, transizione ecologica giusta: su questo c’è già un campo. Largo.

Le divergenze ci sono. Su armi, politica estera, giustizia. Sono serie, vanno dette. Ma sono secondarie rispetto alla posta in gioco: mandare a casa questa destra e cambiare rotta.

I leader dovrebbero smetterla di cercare l’unanimità e iniziare a praticare la coalizione. Non un partito unico, ma un patto tra diversi che non si vergognano di esserlo.

È così che si può sperare di vincere. È così, soprattutto, che non si fa scappare la gente dal voto.