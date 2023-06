Università: tre atenei italiani scalano posizioni tra i migliori del mondo

28 Giugno 2023

Nella classifica Qs World University Rankings anche grazie alla diversificazione dei parametri previsti che aggiungono la reputazione accademica, il gradimento dei datori di lavoro e la ricerca dei punti di forza, le università nostrane, acquistano di anno in anno maggior prestigio

Qs World University Rankings è la classifica stilata dall’agenzia britannica Quacquarelli Symonds tra le più autorevoli sullo scenario internazionale, la quale si occupa in modo approfondito di valutare le migliori università del mondo, condividendo informazioni di conoscenza e comparazione per scegliere in modo oculato il corso di studi accademico più confacente alle proprie ambizioni di vita, con analisi dettagliate in ambito scientifico e di assetto politico globale.

Stando all’ultima ricerca condotta, le università prese in esame sono state 2.963 di 104 Paesi differenti; e, solo per le prime 1500 istituzioni, i quadri valutativi sono stati pubblicati.

Per un totale di oltre 17 milioni di pubblicazioni e 141 milioni citazioni raffrontate. Ancora, in Italia, le università analizzate sono state 42. Tra le eccellenze del nostro Paese in campo internazionale, dunque, a guidare la classifica speciale, troviamo il Politecnico di Milano, a seguire la Sapienza di Roma, e l’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Rispettivamente il 132mo posto nel mondo per l’università milanese, 134mo per la Sapienza e 154mo per l’Ateneo di Bologna.

Una scalata lenta e costante dovuta anche all’inserimento nei parametri di valutazione, di alcuni indicatori non secondari come, la reputazione della stessa università frequentata, il gradimento del datore di lavoro e la ricerca continua di punti di forza individuati in un determinato corso di studi presso specifiche istituzioni accademiche. Occorre precisare ad ogni modo che, la concorrenza con gli atenei esteri è più che agguerrita, così pure come gli sbocchi occupazionali che, confrontati con quelli odierni prospettati in Italia, appaiono di un altro pianeta.