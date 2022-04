Samantha Cristoforetti torna in orbita portando in alto le donne

27 Aprile 2022

L’astronauta italiana prende parte alla Missione Minerva. Grande orgoglio italiano e dell’Universo femminile

Al via un nuovo capitolo delle avvincenti avventure della navicella spaziale di Elon Musk, la “SpaceX“, che parteciperà alla missione Nasa per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Tra i membri dell’equipaggio designati vi è anche l’italiana Samantha Cristoforetti, prestigiosa scienziata conosciuta in tutto il mondo e che, grazie ad una indomita passione ed abnegazione per la sua professione di astronauta, ancora una volta, porterà in alto non solo il nome dell’Italia ma quello dell’intero universo femminile del quale è una autorevolissima rappresentante. Contro ogni pregiudizio di genere. A dimostrazione che la competenza e l’impegno riescono sempre ad emergere, remando controcorrente per non scendere mai a compromessi con il proprio Io, quello più autentico, capace di raccogliere e vincere le sfide più ardue, anche le più limitanti e irte di sabotaggi.

La Nasa ha denominato la spedizione “Missione Minerva“, che prende il via dopo l’ammaraggio della SpaceX , al largo delle coste della Florida.

L’equipaggio della Crew4, vede la presenza del comandante Kjell Lindgren, del pilota Bob Hines, di Jessica Watkins (specialista di missioni spaziali) e in rappresentanza dell‘Esa, Samantha Cristoforetti, impegnata nello Spazio all’incirca per sei mesi.

Sebbene le avverse condizioni meteo abbiano creato diversi rinvii, finalmente sembra che il sereno potrà assistere lancio della Missione Minerva, (partenza dal Kennedy Space Center della Florida).