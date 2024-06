Massimiliano Bruno nuovo direttore del Teatro Parioli Costanzo di Roma

30 Giugno 2024

Massimiliano Bruno, succedendo a Piero Maccarinelli, diventa direttore artistico del Teatro Parioli di Roma.

L’attore, regista e sceneggiatore guiderà uno dei teatri più importanti d’Italia, da poco ribattezzato, in onore di Maurizio Costanzo che ne è stato protagonista per anni in varie forme, Teatro Parioli Costanzo.

Massimiliano Bruno è romano, classe 1970, e dopo una lunga e fruttuosa carriera da attore (gli appassionati di Boris e non solo lo ricordano benissimo), ha esordito alla regia nel 2011 con il film “Nessuno mi può giudicare”. Il film, che vede Paola Cortellesi e Raul Bova come protagonisti, ha vinto il Nastro d’argento per la miglior commedia. Bruno è autore, regista e interprete della trilogia di film: “Non ci resta che il crimine”, “Ritorno al crimine” e “C’era una volta il crimine”, con attori del calibro di Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi ed Edoardo Leo.

Il neo direttore è stato anche sceneggiatore di film di successo come “Notte prima degli esami” e “Maschi contro femmine”. È stato autore per numerose trasmissioni televisive (tra le quali “Quelli che il calcio“), ma anche e soprattutto autore di numerose opere per il teatro, oltre ad aver diretto dal 2017 il Laboratorio di Arti Sceniche (una scuola di recitazione, sceneggiatura e regia).

Bruno è anche impegnato nel sociale e non si è tirato indietro durante il caso Scurati, pubblicando il discorso censurato e chiedendo alla presidente del Consiglio di dissociarsi “da un passato nefasto che nel nostro Paese ha portato morte, guerre, leggi razziali ed ha impedito la libertà di parola, di azione e di stampa“.

Ha fatto parte del gruppo di artisti che si è impegnato pubblicamente contro la cessione del complesso Ex-Civis di Roma al Ministero degli Affari Esteri, ma il suo impegno civile è ampio e costante.

Queste le parole di Bruno alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale:

Prendere in mano la direzione dello storico teatro romano significa fare un salto nel passato, ma contemporaneamente nel presente. Ho debuttato 25 anni fa proprio al Parioli con Paola Cortellesi e più volte sono stato ospite del Maurizio Costanzo Show. Il mio legame con questo spazio è molto, molto forte. La mission del Parioli Costanzo è la commedia, mission che ho fatto mia anche nel mio percorso teatrale e cinematografico. Il mio obiettivo oggi è portare i giovani a teatro.

La stagione 2024/25 del Parioli Costanzo inaugurerà il prossimo 30 ottobre con lo spettacolo “Buongiorno papà” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, con protagonista Raoul Bova.

Una delle novità della nuova stagione saranno i “Lunedì del Parioli”. Serate speciali in cui verrà data piena libertà di espressione a chiunque si voglia cimentare nel campo della musica, della danza e della recitazione. Verranno concessi spazi di 15 minuti per ogni artista o a gruppi di artisti. Ogni sera si esibiranno sei performer diversi e a fine serata verrà effettuata una votazione in cui sarà premiata la performance più originale. La serata del 24 marzo sarà dedicata a coloro i quali avranno vinto nelle date precedenti.