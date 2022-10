Consigli pratici per eliminare lo stress e ritrovare il relax

14 Ottobre 2022

Gli accumuli di stress sono pericolosi per la salute in generale, possono provocare ansia e nel peggiore dei casi vere e proprie crisi di panico. Sono tantissimi i motivi che incidono sullo stato d’animo umano e spesso possono coincidere anche con un’alimentazione sbagliata, ecco l’importanza di assumere i giusti integratori naturali per equilibrare le energie.

Oppure lo stress potrebbe essere una questione psicosomatica inerente al lavoro, troppo tempo passato davanti al pc o allo smartphone, uno stile di vita sedentario ma anche pochi interessi, nessun hobby e neanche passioni.

Insomma, la ricetta per eliminare lo stress e ritrovare il relax deve essere scritta proprio seguendo gli ingredienti che lo provocano: ecco alcuni consigli utili.

Praticare sport

Questo è un consiglio utile per chi soffre di stress da sedentarietà. Per scaricare le energie negative non c’è niente di meglio che la boxe, il rugby o il beach volley, per chi cerca uno sport più a portata di mano, anche una partita a calcio o calcetto è un vero toccasana. Dagli sport di squadra alla semplice corsetta, ogni attività fisica consente di alleviare lo stress.

Muoversi durante la giornata e concedersi delle lunghe passeggiate

Per chi è più pigro e non vuole affrontare neanche un programma di fitness, anche una semplice passeggiata potrebbe alleviare lo stress e concedere il giusto relax. Bastano 30 – 60 minuti al giorno per ottenere risultati immediati.

Imparare a suonare uno strumento

Ci sono tantissimi manuali di musicoterapia per ogni esigenza e sicuramente imparare a suonare uno strumento è un ottimo modo per combattere lo stress. Se poi si soffre d’ansia, suonare in una band e instaurare empatia artistica con altri musicisti, è il migliore dei modi per rilassarsi.

Leggere, scrivere o entrambe le attività

Per chi già vive una vita sempre in movimento e ha solo bisogno di fermarsi per combattere lo stress, leggere e scrivere sono le attività che offrono i risultati migliori. Mettere in moto la fantasia è un toccasana a qualsiasi età, oltre che un metodo efficace per rilassarsi.

Andare in montagna o al mare

Il tempo libero deve sempre essere sfruttato al massimo anche se è poco. Farsi un giro in montagna o al mare, a seconda del posto più vicino a portata di chilometro, è un ottimo modo per rilassarsi. L’aria di mare e l’aria di montagna curano ogni male e riducono notevolmente i livelli di stress. Per non fare un buco nell’acqua è consigliato evitare i giorni di maggiore afflusso turistico.

Concedersi una breve vacanza

Visitare le capitali e le città europee più belle è una soluzione sempre a portata di mano per rilassarsi e rompere la quotidianità. Per eliminare lo stress bastano anche un paio di notti all’avventura in una nuova città, un weekend o magari nei giorni feriali: viaggiare è sempre un ottimo modo per migliorarsi.

