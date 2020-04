Coronavirus: 124.632 casi totali, 681 nuovi decessi, 1238 guariti

4 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 124.632 pari al 3,9% su base nazionale. Ieri erano 119.827. Sul totale delle infezioni si contano 15.362 decessi e 20.996 guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 88274 in totale ( 2886 in più, ieri erano 85328). I pazienti ricoverati con sintomi sono 29010; 3994 sono in terapia intensiva (e diminuisce di 74 unità per la prima volta), mentre 55270 (il 63%) persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o assenti. I decessi registrati oggi sono (ieri erano 762). I guariti e i dimessi sono 1238 in più di ieri. Sono stati processati 657224 tamponi.

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 49118 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1598 in più rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 47.520. Di queste, sono decedute 8656 persone e ne sono 13242 guarite. I ricoveri in ospedale sono 12002 rispetto agli 11.802 di ieri, 1326 (-55) quelli in terapia intensiva. Sono stati processati 141877 tamponi.

In Lombardia, peraltro, è di pochi minuti fa la notizia che si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca. A prevederlo sarà una nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani.

«L’ordinanza del presidente della Regione – spiega la nota della Regione – introduce l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani».

I contagiati nelle province lombarde

I dati regione per regione

Lombardia 49118 (+1598, +3.4%)

Emilia-Romagna 16540 (+608, +3.8%)

Veneto 10.824 (+360, +3.4%)

Piemonte 11.709 (+813, +7.5%)

Marche 4341 (+111, +2.6%)

Liguria 4203 (+238, +6%)

Campania 2828 (+151, +5.6%)

Toscana 5671 (+172, +3.1%)

Sicilia 1932 (+73, +3.9%)

Lazio 3757 (+157, +4.4%)

Friuli-Venezia Giulia 1986 (+107, +5.7%)

Abruzzo 1628 (+65, +4.2%)

Puglia 2240 (+58, +2.7%)

Umbria 1210 (+31, +2.6%)

Bolzano 1592 (+33, +2.1%)

Calabria 741 (+8, +1.1%)

Sardegna 874 (+49, +5.9%)

Valle d’Aosta 748 (+29, +4%)

Trento 2220 (+111, +5.3%)

Molise 206 (+30, +17%)

Basilicata 264 (+3, +1.1%)