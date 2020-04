Coronavirus: 132547 casi totali, 636 nuovi decessi, 1022 nuovi guariti

6 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 132547 con un aumento di 1941 unità, pari al 2,8% su base nazionale. Sul totale delle infezioni si contano 636 nuovi decessi (in aumento di circa 100 unità rispetto a ieri) e 1022 nuovi guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 93187 in totale (1941 in più). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28976 (+28); 3898 (-79) sono in terapia intensiva, mentre 60313 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o assenti. I decessi registrati oggi sono 636. Sono stati processati poco meno di 30 mila tamponi.

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 51534 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1079 in più rispetto a ieri. Di queste, sono decedute 9292 (+297) persone e ne sono guarite 437. I ricoveri in ospedale sono 11914, 95 in meno rispetto a ieri, 1343 quelli in terapia intensiva, 26 in più di ieri. Sono stati processati 5005 tamponi, per un totale di 154989.

La Provincia più colpita è quella di Milano: i casi sono passati a 11.538 (+308, con una crescita in calo di oltre cento unità rispetto a ieri). Seguono Brescia (9.340, +160), Bergamo (9.712, +124), Cremona (4.233, +79), Monza (3.046, +2.935). Milano città registra 4333 casi (+171, ieri l’aumento era +178).

I dati provincia per provincia

Bergamo 9.85 (+103)

Brescia 9.287 (+147)

Como 1.1473 (+89)

Cremona 4.260 (+27)

Lecco 1.712 (+34)

Lodi 2.278 (+23)

Monza e Brianza 3.157 (+111)

Milano 11.538 (+308)

Mantova 2.084 (+40)

Pavia 2.700 (+ 81)

Sondrio 614 (+23)

Varese 1.293 (+102)

I dati regione per regione

Lombardia 51.534 (+1.079, +2,1%)

Emilia-Romagna 17.556 (+467, +2,7%)

Veneto 11.588 (+362, +3,2%)

Piemonte 12.924 (+562, +4,5%)

Marche 4.614 (+150, +3,4%)

Liguria 4.549 (+100, +2,2%)

Campania 3.058 (+98, +3,3%)

Toscana 6.001 (+154, +2,6%)

Sicilia 2.046 (+52, +2,6%)

Lazio 4.031 (+151, +3,9%)

Friuli-Venezia Giulia 2.103 (+55, +2,7%)

Abruzzo 1.721 (+18, +1,1%)

Puglia 2.444 (+127, +5,5%)

Umbria 1.253 (+14, +1,1%)

Bolzano 1.722 (+78, +4,7%)

Calabria 817 (+22, +2,8%)

Sardegna 922 (+15, +1,6%)

Valle d’Aosta 805 (+23, +2,9%)

Trento 2.348 (+63, +2,8%)

Molise 224 (-)

Basilicata 287 (+9, +3,2%)