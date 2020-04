Coronavirus: 135.586 casi totali, 604 nuovi decessi, 1.555 guariti

7 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 135.586 con un aumento di 3.039 unità (ieri erano 132547), pari al 2,3% su base nazionale. Sul totale delle infezioni si contano 17.127 decessi e 24.392 i guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono in totale 94.067 (solo 880 in più di ieri). È l’incremento più basso dal 10 marzo scorso. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28718; 3792 sono in terapia intensiva (-106), mentre 61557 (il 65%) persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o assenti. I decessi registrati oggi sono 604 e 1.555 i guariti. Sono stati processati, dall’inizio dell’epidemia, oltre 750mila tamponi.

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 52325 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, ieri i casi positivi segnalati erano 50455. Di queste, sono decedute 9484 persone e ne sono guarite 14498. I ricoveri in ospedale sono 11883, 1035 quelli in terapia intensiva, 15205 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Sono stati processati 159331 tamponi dall’inizio dell’epidemia.

I dati regione per regione

Lombardia 52.325 (+791, +1,5%)

Emilia-Romagna 17.825 (+269, +1,5%)

Veneto 11.925 (+337, +2,9%)

Piemonte 13.343 (+419, +3,2%)

Marche 4.710 (+96, +2,1%)

Liguria 4.757 (+208, +4,6%)

Campania 3.148 (+90, +2,9%)

Toscana 6.173 (+172, +2,9%)

Sicilia 2.097 (+51, +2,5%)

Lazio 4.149 (+118, +2,9%)

Friuli-Venezia Giulia 2.153 (+50, +2,4%)

Abruzzo 1.799 (+78, +4,5%)

Puglia 2.514 (+70, +2,8%)

Umbria 1.263 (+10, +0,8%)

Bolzano 1.811 (+89, +5,2%)

Calabria 833 (+16, +2%)

Sardegna 935 (+13, +1,4%)

Valle d’Aosta 835 (+30, +3,7%)

Trento 2.476 (+128, +5,4%)

Molise 224 (-)

Basilicata 291 (+4, +1,4%)