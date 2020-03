Coronavirus: 63927 casi, 50418 positivi, 602 morti

23 marzo 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus 63927 persone hanno contratto il virus. Ieri erano 59138. Si registra quindi un aumento di 4789 casi, che in termini percentuali rappresenta una crescita del 7,49% su base nazionale. Sul totale delle infezioni registrate si registrano 6077 decessi (ormai il numero ha superato ampiamente i decessi registrati in Cina) e 7432 guariti, con un incremento di 408 unità.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 50418 in totale, 3780 in più di ieri che erano 46638. I pazienti ricoverati con sintomi sono 20692; 3204 sono in terapia intensiva, mentre sono in isolamento domiciliare fiduciario 26522 persone.

I decessi registrati oggi sono 602, dopo i 651 di ieri. Sono invece 408 i guariti.

In Lombardia, regione piegata dall’emergenza sanitaria, i pazienti positivi sono 28761 con un incremento di 1555 casi, rispetto a ieri in diminuzione. L’incremento rispetto a ieri è del 5,69%, il più basso dall’inizio dell’epidemia, in ulteriore discesa rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1183, 41 in più di ieri. Ieri l’incremento era stato di 49 unità. 9439 sono i ricoverati in ospedale, (il dato è di ieri). I decessi sono 3776, con un incremento di 320 rispetto a ieri. Guardando alle province, a Bergamo le persone positive al virus sono 6471 (+255), a Brescia 5905 (+588), a Lodi 1817 (+45), a Milano 5326 (+230). Nella città di Milano i positivi sono 2176, con un aumento di 137 rispetto a ieri. La provincia meno colpita resta quella di Sondrio con 208 positivi (+4). Un dato importante, e sottolineato dall’assessore Gallera, è che per la prima volta i ricoveri sono in calo.

I dati aggiornati alle 17 di oggi regione per regione per quanto riguarda i nuovi contagi:



Lombardia 28.761 (+1.555)

Emilia Romagna 8.535 (+980)

Veneto 5.505 (+383)

Piemonte 4.861 (+441)

Marche 2.569 (+148)

Liguria 1.924 (+259)

Campania 1.026 (+90)

Toscana 2.461 (+184)

Sicilia 721 (+91)

Lazio 1.540 (+157)

Friuli Venezia-Giulia 930 (+56)

Abruzzo 663 (+76)

Puglia 906 (+120)

Umbria 577 (+56)

Bolzano 724 (+46)

Calabria 292 (+19)

Sardegna 359 (+20)

Valle d’Aosta 393 (+29)

Trento 1.023 (+69)

Molise 67 (+1)

Basilicata 90 (+9)