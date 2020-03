Coronavirus: oggi 2.989 positivi in più, 192 i guariti e 345 i morti

17 marzo 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 31.506 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, sono decedute 2.503 e sono guarite 2.941. Attualmente i soggetti positivi sono 26.062 (il conto sale a 31.506 — come detto sopra — se consideriamo anche i morti e i guariti).

I contagi di oggi

I dati di oggi parlano di 2989 persone positive (ieri erano 2470). 192 sono le persone dichiarate guarite oggi. I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.894; 2.060 sono in terapia intensiva (+209, +11,3%), mentre 11.108 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Oggi registriamo purtroppo 345 deceduti.

Il numero degli evacuati dalla Lombardia (regione molto colpita dal virus) è di 50 pazienti c0n un numero di 3 in più di ieri.

Il lieve calo registrato di ieri ha affermato Borrelli «è nel trend dei dati che stiamo vivendo in questo periodo. La prossima settimana avremo forse dati più adeguati viste le misure che stiamo adottando».

Si ai test ma solo a chi ha sintomi

«L’Italia è l’apripista di una serie di attività che vanno comprese e valutate fino in fondo per il contenimento del Coronavirus. Garantiamo il supporto al governo italiano. Non raccomandiamo gli screening di massa ma i test vanno garantiti a tutti i casi sospetti e ai lori contatti per garantire che vengano seguite dal sistema sanitario e garantire che non venga diffuso il virus. La raccomandazione che facciamo è quella però di incrementare i test al personale sanitario, sempre a rischio contagio», ha affermato il professor Guerra dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Le mascherine consegnate (anche in Lombardia)

Borrelli ha poi segnalato che sono stati distribuiti 366 ventilatori in tutta Italia e 1 milione e 400 mila mascherine chirurgiche. E solo in Lombardia «abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5 per cento del totale, il 40 per cento dei guanti e l’80 per cento degli indumenti protettivi», ha detto il capo della protezione civile Borrelli.

I dati regione per regione

La zona più colpita dal virus è proprio Lombardia dove ad ora si contano 16.620 contagi (+1571, +10,7%). Guardando alle province qui, soltanto a Bergamo sono 3993 i positivi, 3300 a Brescia, 2326 a Milano, 2073 a Cremona, 1418 a Lodi. La provincia meno colpita è quella di Sondrio con 74 casi.

In Emilia-Romagna i casi sono 3.931 (+409, +11,6%), in Veneto 2.704 (+231, 9,3%), in Piemonte 1.897 (+381, 25,1%), nelle Marche 1.371 (+129, 10,4%), in Liguria 778 (+111, 16,6%), in Campania 460 (+60, 15%), in Toscana 1053 (+187, 21,6%), in Sicilia 237 (+24, 11,3%), nel Lazio 607 (+84, 16,1%), in Friuli-Venezia Giulia 394 (+8, 2,1%), in Abruzzo 229 (+53, 30,1%), in Puglia 340 (+110, 47,8%), in Umbria 197 (+33, 20,1%), a Bolzano 291 (+50, 20,7%), in Calabria 114 (+25, 28,1%), in Sardegna 117 (+10, 9,3%), in Valle d’Aosta 136 (+31, 29,5%), a Trento 385 (+7, 1,9%), in Molise 25 (+4, 1,9%), in Basilicata 20 (+8, 66,7%).