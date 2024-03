SOLVER, alla ricerca delle radici della cura. Oggi la “prima” a Milano

14 Marzo 2024

SOLVER è una nuova iniziativa in campo psicologico e psicoterapeutico, e viene lanciata oggi, 14 marzo, alla Casa degli Artisti a Milano. L’evento d’apertura è SOLDOUT, ma il progetto è solo all’inizio! SOLVER nasce dall’idea di cinque professionisti esperti e appassionati allo scopo di creare un luogo di cura autentico e accogliente, che fonda i propri principi sul recupero e lo sviluppo di relazioni personali ed empatiche per promuovere una trasformazione evolutiva ed esperienziale della persona accolta.

Solver sarà il luogo dove trovare sostegno psicologico e percorsi terapeutici volti a promuovere una rielaborazione più profonda delle difficoltà personali, svilupperà una ricerca di completezza e riuscita nella propria vita che consideri l’appartenenza al legame sociale ed affettivo come il principale valore da sostenere. Ai pazienti verrà assicurato un intervento ad alto contenuto professionale che utilizzi particolarmente la terapia in persona, individuale e in gruppo, e ai terapeuti che collaboreranno in Solver.

In Solver si potrà inoltre accedere al “bello che cura”: eventi ed esperienze culturali come visite a musei organizzate e pianificate per aree tematiche, partecipazione a proiezioni di cicli di film e di musica, possibilità di inserirsi in esperienze accrescitive intorno a temi della ricerca personale. Di questo e molto altro si parlerà nella serata inaugurale di Solver. Dopo un laboratorio di Social Dreaming, condotto dal dottor Paolo Veronesi, ci sarà un dibattito caratterizzato dagli interventi di Leo Nahon, psichiatria, già Direttore Psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, Luca Molinari, critico dell’architettura e professore ordinario di Teoria e Progettazione architettonica presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Daniela Marzana, professoressa all’Università Cattolica di Milano, esperta di psicologia sociale e di comunità.