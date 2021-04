Vaccinazioni in Italia, Lazio e Lombardia. Chi fa meglio? Agg. al 07 Aprile 2021

7 Aprile 2021

In tanti si chiedono come stanno andando le campagne vaccinali in Italia, in Lazio e in Lombardia, ecco i numeri.

Il numero di vaccinazioni in Italia e percentuale di vaccinati in Italia al 07 Aprile 2021.

Il numero di vaccinazioni in Lombardia e percentuale di vaccinati in Lombardia al 07 Aprile 2021.

Il numero di vaccinazioni in Lazio e percentuale di vaccinati in Lazio al 07 Aprile 2021.

Tabella di confronto sulla campagna vaccinale italiana e lombarda al 07 Aprile 2021

Tabella di confronto sulla campagna vaccinale laziale e lombarda al 07 Aprile 2021

Tabella di confronto sulla campagna vaccinale italiana e laziale al 07 Aprile 2021

Le tabelle sono mie, sono di libero uso, basta chiedere il permesso di usarle e citarmi.