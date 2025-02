“A-Mici per la pelle”: giornata di prevenzione dermatologica e sostegno ai gatti randagi

Padova– Prendersi cura del proprio corpo appare troppo spesso un gesto scontato, anzi, forse ancora molto trascurato. Parlare di prevenzione nel campo medico rischia di diventare dispersivo se non lo si contestualizza. E così, giova ricordare che, tra gli accertamenti diagnostici a cui sottoporsi di sovente, risulta di assoluta rilevanza la cura della nostra pelle, monitorandola e tutelandola il più possibile da tutto quanto possa metterla seriamente in pericolo e, di conseguenza, danneggiare magari irreparabilmente la nostra qualità di vita.

Ecco allora che rivolgersi ad un medico specializzato in dermatologia, per sottoporsi a visite accurate e mappatura dei nei, è in grado di fare la differenza anche nel riconoscere prontamente patologie cutanee di sorta, alcune, come il melanoma, in grado di mietere davvero molte vittime tra la popolazione, colpendo duramente anche fasce di età molto giovani.

Dal canto suo la sanità pubblica, già al collasso per l’incapacità di assicurare ai cittadini prestazioni diagnostiche puntuali e celeri, sembra non voler prevedere pacchetti specifici ed esaustivi per operare una prevenzione incisiva delle malattie dermatologiche.

Dunque, affidarsi a professionisti competenti appare di vitale importanza. Ne abbiamo parlato con la Dottoressa Maria Parodi, medico chirurgo specialista in Dermatologia, protagonista di una iniziativa lodevole e dall’alto valore sociale, dal titolo “A-Mici per la pelle”, che sposa alla perfezione la prevenzione in tema di salute della nostra pelle e l’amore incondizionato per gli animali.

Raggiunta telefonicamente, la dottoressa Parodi, ci ha spiegato di cosa si tratta.

Dottoressa, innanzitutto che cosa si intende per salute dermatologica e quale importanza riveste la prevenzione in questo campo? Ovvero, cosa possiamo fare in concreto per prevenire patologie anche gravi?

– La prevenzione in campo dermatologico è una prevenzione di primo livello: cioè, le persone molto spesso non sono consapevoli di presentare malattie della pelle, i dati delle pubblicazioni scientifiche a riguardo non sono ancora molto incoraggianti, nel senso che gran parte della popolazione non sa di avere una lesione tumorale cutanea. E , grazie a delle semplici visite specialistiche, è possibile diagnosticare con certezza la presenza o meno di queste lesioni e la loro natura. Sottoporsi ad una consulenza dermatologica, occorre specificare, è assolutamente indolore, rapido e sicuro, non necessita di alcun tipo di preparazione come avviene per altri esami, non prevede alcun tipo di sedazione. Sostanzialmente, il dermatologo, effettua la cosiddetta mappa dei nei di un paziente, attraverso l’utilizzo di una lente, il dermatoscopio, riuscendo così ad inquadrarne dimensioni e caratteristiche cliniche.

Noi dobbiamo e possiamo fare tanto per prevenire, proteggendoci intanto in modo adeguato dal sole. Ovvero, evitando scottature sin dalla tenera età, ricorrendo all’impiego di creme solari con schermature alte, a seconda del nostro fototipo di pelle. Soprattutto non esponendoci al sole nelle ore più calde, ed appunto cospargendo la nostra pelle in modo costante e frequente delle apposite creme protettive. La maggior parte dei melanomi, patologie tumorali che se non diagnosticate per tempo, possono portare anche alla morte del paziente, sorge per una esposizione al sole sconsiderata. Ecco perché, programmare visite dermatologiche almeno annuali diviene fondamentale, o, comunque, è opportuno rivolgersi al medico dermatologo ogni qualvolta ci si renda conto di presentare nuove lesioni o mutazioni di nei già esistenti che debbono essere valutate attentamente.

Su cosa si basa essenzialmente la sua attività clinica ? Da dove nasce il suo amore incondizionato per gli animali e in cosa consisterà l’iniziativa che ha organizzato in favore dei gatti randagi il prossimo 17 febbraio a Padova, dal titolo “A-Mici per la pelle”?

-La mia attività clinica è basata soprattutto sulla prevenzione oncologica. Mi sono appassionata allo studio delle patologie oncodermatologiche, avendo conseguito a tal proposito anche un master specialistico di secondo livello presso l’Università di Napoli, e questo mi porta molto di frequente a curare pazienti affetti da queste problematiche. Studiare la pelle, corrisponde un po’ a conoscere la storia della vita del paziente.

Il mio amore per gli animali parte da lontano, pensi che ero indecisa se prendere veterinaria o meno. Poi ho optato per lo studio degli animali di grande taglia, quali sono gli uomini, al posto di quelli più piccoli a quattro zampe, che adoro. Così come adoro la possibilità di aiutare questi esseri indifesi, troppo spesso calpestati e dimenticati per colpa dell’uomo. Per questo ho deciso mettere al servizio dei pazienti e degli animali bisognosi le mie competenze, organizzando una giornata di prevenzione dermatologica il 17 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 15:30 a Padova, presso lo studio DERMACARE di Via Paoli, 4, dove offrirò consulenze specialistiche e mappatura dei nei, devolvendo interamente il ricavato all’Associazione Balzoo- delegazione di Brindisi, per garantire assistenza e terapie salvavita ad un bellissimo gattone rosso di nome Garfield, purtroppo randagio per quasi tutta la sua sfortunata esistenza e che merita una possibilità di riscatto. In più, essendo una prestazione specialistica ma il cui ricavato sarà destinato ad una onlus, sarà possibile per il paziente, ottenere la detrazione fiscale totale nella dichiarazione dei redditi. Ancora, a coloro che aderiranno all’iniziativa, voluta fortemente da me dalla collega Cristina Bortoletti che offrirà lo studio medico in questione, verrà consegnato un ritratto illustrato in jpeg di Garfield realizzato dall’artista Ugla Bizzarra di “Te lo disegno da Cani”. Chiunque volesse essere visitato, puó contattare lo studio e prenotarsi. Mi preme sottolineare che sono disposta a collaborare anche con altri colleghi e studi di tutta Italia, dunque non solo del Nord, dove vivo e lavoro, proprio per aiutare altri animali, gatti o cani, in difficoltà, condividendo le mie conoscenze per il bene dei pazienti ed associazioni che perseguono la cura e il benessere degli animali randagi.