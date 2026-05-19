Il miraggio della salute universale: la sanità pubblica italiana tra spending review e l’inganno del PIL

Siamo in presenza di una faglia profonda che attraversa il welfare italiano, ed è una faglia che si misura in decimali di Prodotto Interno Lordo. Negli ultimi anni, i “Documenti di Economia e Finanza” approvati dai governi di diverso colore politico hanno progressivamente certificato una verità tanto numerica quanto drammatica: il Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978 con l’ambizione di garantire cure universali e gratuite a ogni cittadino, è entrato in una fase di liquidazione controllata.

Mentre i proclami della politica annunciano costantemente stanziamenti definiti record in termini assoluti, i dati macroeconomici e la realtà quotidiana dei presidi ospedalieri raccontano una storia diametralmente opposta. Quella di un Paese che sta scivolando, quasi senza accorgersene, verso una privatizzazione strisciante del diritto alla salute.

L’inganno dei numeri assoluti e la trappola del PIL

Per comprendere l’attuale stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale è necessario smontare la retorica dei miliardi. Affermare che il fondo sanitario non abbia mai raggiunto cifre così elevate è un artificio contabile che ignora due fattori decisivi: l’inflazione e il rapporto con il Prodotto Interno Lordo.

I monitoraggi indipendenti condotti dalla Fondazione GIMBE mostrano come la spesa sanitaria pubblica in Italia si attesti ormai stabilmente sotto la soglia critica del 6,2% del PIL, con proiezioni economiche che nei prossimi anni prevedono un’ulteriore discesa verso il 5,7%. Per dare una dimensione europea a questo declino, basta considerare che la media dei Paesi dell’area OCSE si colloca intorno al 7,1%, mentre nazioni come la Francia e la Germania superano abbondantemente l’otto e il nove per cento.

Il divario pro-capite con l’Europa occidentale è impietoso: un cittadino italiano ha a disposizione, in media, quasi la metà delle risorse pubbliche per la salute rispetto a un cittadino tedesco. La spending review, dunque, non è più un’operazione straordinaria di efficientamento o di taglio agli sprechi, ma si è trasformata in un dogma strutturale di definanziamento.

Le liste d’attesa come barriera censitaria

La conseguenza più immediata del combinato disposto tra carenza di fondi e blocco delle assunzioni del personale è l’esplosione delle liste d’attesa. Prenotare una mammografia di controllo, una risonanza magnetica o una visita cardiologica in regime pubblico richiede oggi tempi che oscillano dai sei mesi a oltre un anno, a seconda delle regioni.

Questo ritardo non rappresenta solo un disservizio, ma una vera e propria barriera censitaria. Chi ha le risorse economiche devia sulla sanità privata, pagando di tasca propria le prestazioni necessarie in tempi brevi. Chi quelle risorse non le ha, semplicemente rinuncia a curarsi o posticipa la diagnosi, con effetti devastanti sulla medicina preventiva e sulla prognosi delle grandi patologie, come quelle oncologiche e cardiovascolari.

La spesa privata dei cittadini ha ormai superato la soglia critica dei quaranta miliardi di euro all’anno. Questo significa che l’universalità del sistema è già fallita: il diritto alla salute in Italia è oggi direttamente proporzionale alla capacità di spesa del singolo nucleo familiare.

La privatizzazione strisciante e l’espansione delle cooperative

La carenza di medici e infermieri, causata da anni di tetti di spesa sul personale e da una programmazione miope degli accessi universitari, ha generato un mostro organizzativo noto come il fenomeno dei medici gettonisti.

Per coprire i turni nei pronto soccorso e nei reparti di terapia intensiva, gli ospedali pubblici, impossibilitati ad assumere stabilmente, sono costretti ad appaltare i servizi a cooperative private. Queste ultime forniscono professionisti pagati anche tre o quattro volte di più rispetto a un medico strutturato, pur senza poter garantire gli stessi standard di continuità terapeutica.

Il paradosso economico è evidente: si taglia sulla spesa del personale per risparmiare, ma si finisce per spendere di più acquistando servizi all’esterno, drenando risorse pubbliche verso il profitto privato. Un meccanismo che cannibalizza gli ospedali dall’interno, spingendo molti medici dipendenti a dimettersi per confluire nel circuito del gettonismo o del privato puro, attratti da ritmi di lavoro più sostenibili e remunerazioni più alte.

Il divario Nord-Sud e la frammentazione del diritto

In questo scenario, l’Italia non ha un solo sistema sanitario, ma venti sistemi diversi. L’autonomia differenziata rischia di amplificare una frattura territoriale già profonda tra le regioni del Nord, che riescono a mitigare la crisi grazie a una maggiore capacità di bilancio e all’attrattività della mobilità sanitaria attiva, e quelle del Sud, perennemente in piano di rientro e caratterizzate da una vera e propria migrazione della speranza, con migliaia di cittadini costretti a spostarsi per ricevere cure adeguate. Se i Livelli Essenziali di Assistenza non vengono garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale, la Costituzione italiana viene formalmente disapplicata nel suo principio più intimo.

Verso quale modello stiamo andando?

La traiettoria tracciata dai Documenti di Economia e Finanza degli ultimi anni non lascia spazio a dubbi interpretativi. Senza un’inversione di tendenza radicale, che riporti il finanziamento pubblico almeno al livello della media europea e che sblocchi i vincoli sulle assunzioni, il destino del Servizio Sanitario Nazionale è quello di trasformarsi in un sistema minimalista o di sussistenza.

Si profila all’orizzonte un modello destinato esclusivamente a chi non può permettersi un’assicurazione privata, lasciando alle corporation della salute la gestione della fetta più redditizia del mercato clinico. Il dibattito sulla sanità pubblica non è una questione per tecnici dei conti o per ragionieri di Stato. È la scelta politica fondamentale sul tipo di società che l’Italia vuole essere: una comunità che protegge i propri cittadini nei momenti di massima vulnerabilità, o un mercato in cui la salute è una merce come un’altra.