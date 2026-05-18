L’Integrità del passato nell’era della simulazione, tra deepfake storici e memoria delle vittime

L’avvento delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa ha segnato il passaggio da un’epoca di manipolazione digitale dell’immagine a una di vera e propria sintesi ontologica della realtà. Il fenomeno dei deepfake storici non rappresenta semplicemente un’estensione delle tecniche di fotoritocco o di montaggio cinematografico, ma costituisce una minaccia sistemica alla stabilità della memoria collettiva e alla funzione probatoria degli archivi visivi. In particolare, la capacità di modelli avanzati di generare video iper-realistici partendo da descrizioni testuali o da frammenti di dati preesistenti pone sfide senza precedenti per la tutela della verità storica, specialmente in contesti sensibili come la memoria delle vittime di mafia e terrorismo in Italia. La transizione verso una “storia sintetica” richiede un’analisi multidisciplinare che integri la digital forensics, l’etica della memoria, il diritto di pubblicità post-mortem e le strategie pedagogiche per le istituzioni educative.

La trasformazione dell’evidenza: dalla fotocopia alla sintesi AI

La comprensione dei rischi legati ai deepfake storici deve partire dalla distinzione tecnica tra le diverse forme di manipolazione. Mentre il falso tradizionale opera per sottrazione o addizione di elementi fisici, il deepfake opera attraverso l’addestramento di reti neurali, come le Generative Adversarial Networks (GAN) o i modelli basati su encoder-decoder, per mappare le caratteristiche biometriche di un soggetto su un altro. Questo processo permette la creazione di contenuti in cui una figura storica può essere “rianimata” e costretta a pronunciare discorsi mai avvenuti o a compiere azioni mai eseguite, un fenomeno descritto come “burattinaggio sintetico” (slop puppeteering).

L’impatto di questa tecnologia è amplificato dal cosiddetto “dividendo del bugiardo” (liar’s dividend). Questo fenomeno psicologico e sociale suggerisce che l’esistenza stessa di contenuti sintetici iper-realistici erode la fiducia del pubblico in tutti i media, permettendo ai negazionisti e ai revisionisti di respingere filmati autentici come se fossero falsi generati dall’intelligenza artificiale. In un ecosistema informativo in cui il confine tra autentico e sintetico è indistinguibile all’occhio umano, la memoria storica cessa di essere un terreno condiviso basato su prove oggettive e diventa un campo di battaglia semantico.

Evoluzione della p roduzione e del r ischio

Il volume dei contenuti sintetici ha registrato una crescita esponenziale, rendendo obsoleti i metodi di rilevamento basati sull’osservazione manuale di artefatti visivi. Tra il 2023 e il 2025 si è passati ad una crescita esponenziale guidata da strumenti consumer di deepfake. Con un volume che dai circa 500.000 casi globali del 2023 è arrivato a circa 8.000.000. Tra i target principali si registra l’alterazione sistematica di archivi storici digitali generando così disinformazione politica e revisionismo.Questa crescita non riguarda solo la quantità, ma la “qualità” del falso. Soprattutto in caso di immagini alterate. Se i primi deepfake erano caratterizzati da errori visibili (come il battito delle ciglia innaturale), le versioni attuali sono in grado di simulare con precisione l’illuminazione ambientale, la texture della pelle e le micro-espressioni, rendendo la distinzione puramente visiva una chimera.

La memoria profanata: rischi per le vittime di mafia e t errorismo

Nel contesto italiano, la memoria storica è intrinsecamente legata alle vicende del terrorismo (gli “anni di piombo”) e alle stragi di mafia degli anni ’90. Questi eventi non sono solo fatti storici, ma ferite aperte che definiscono l’identità democratica del Paese. La possibilità di manipolare l’immagine di servitori dello Stato uccisi dalla criminalità, come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Aldo Moro, rappresenta un rischio di revisionismo di quart’ordine, volto a destabilizzare le fondamenta della legalità.

Il rischio di revisionismo sintetico nelle stragi

La protezione della memoria deve confrontarsi con il tentativo di evocare il passato attraverso “alchimie moderne” che mescolano frammenti di verità con sintesi fuorvianti.8 Per le associazioni dei familiari delle vittime, come quelle legate alla strage di Bologna o di via dei Georgofili, la battaglia per la verità è stata lunga decenni e ha dovuto superare depistaggi istituzionali e occultamenti di prove. L’introduzione di deepfake nel dibattito pubblico potrebbe fornire nuove “prove visive” false per sostenere tesi complottiste o negazioniste già esistenti; screditare le testimonianze dei sopravvissuti attraverso la creazione di video che ne contraddicono le dichiarazioni storiche e, dato altamente pericolo, banalizzare il dolore delle vittime attraverso contenuti di “AI slop” che trasformano i tragici eventi in forme di intrattenimento voyeuristico o propaganda politica.

Le istituzioni hanno il compito di garantire uno “scrupolo filologico” nella gestione dei materiali d’archivio, affidando la validazione a storici autorevoli per evitare che il “fantasma della memoria” venga evocato senza rigore scientifico. Come sottolineato nei dibattiti riguardanti le commemorazioni, il magistrato o il servitore dello Stato morto per il dovere diventa un simbolo rivoluzionario di legalità; distorcerne l’immagine significa attaccare lo Stato stesso.

Il c aso s tudio del “Postmortem Right of Publicity”

Un problema legale centrale riguarda il fatto che le protezioni tradizionali per la privacy e l’immagine sono spesso attenuate dopo la morte. Il “diritto di pubblicità post-mortem” rimane una zona grigia in molte giurisdizioni, rendendo difficile per le famiglie e le fondazioni delle vittime bloccare l’uso non autorizzato di repliche digitali. Se le deroghe per usi espressivi (come documentari o biografie) sono generalmente ampie, l’uso di IA per creare versioni interattive o distorte di figure reali richiede un quadro normativo più stringente che riconosca la dignità della persona anche nella sua rappresentazione sintetica postuma.

Soluzioni t ecnologiche: l a p rovenienza come n uovo p aradigma

Poiché il rilevamento dei falsi è destinato a fallire di fronte all’avanzamento dei modelli generativi, la comunità scientifica e industriale si è spostata verso la certificazione della provenienza. Il cambiamento di paradigma consiste nel passare dal chiedersi “è questo video un falso?” al chiedersi “posso tracciare la storia di questo file dalla sua creazione?”.

Lo Standard C2PA e le Content Credentials

Il Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) ha sviluppato uno standard aperto per allegare metadati verificabili ai file digitali. A differenza dei metadati EXIF tradizionali, che sono facilmente cancellabili o modificabili, le Content Credentials del C2PA sono crittograficamente legate al contenuto del file.

L’architettura del C2PA si basa sui una serie di pilastri tecnologici. Innanzitutto le asserzioni (Assertions), ossia le dichiarazioni riguardanti l’origine del file, l’autore, il timestamp e gli strumenti utilizzati. È necessaria inoltre l’adesione al manifesto C2PA, una struttura che raccoglie le asserzioni e le firma digitalmente utilizzando una chiave privata rilasciata da un’autorità di certificazione (CA) affidabile. Inoltre diventa obbligatorio un hash crittografico calcolato sui dati dei pixel o dell’audio. Se un solo bit del file viene modificato, la firma del manifesto diventa non valida, segnalando immediatamente la manomissione.

In un archivio storico o giornalistico, l’implementazione del C2PA permette di stabilire una “catena di custodia” che garantisce l’integrità del documento dall’acquisizione in camera (tramite chip di sicurezza hardware come quelli integrati in fotocamere Leica o Nikon) fino alla pubblicazione finale.

Comparazione tra s istemi di c ertificazione

Oggi abbiamo a disposizione diversi sistemi di certificazione, ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti. La tecnologia C2PA, ad esempio, pur godendo della verifica offline, standard industriale, interoperabilità ha il limite dovuto al fatto che i metadati possono essere rimossi (“strip attacks”). Quella del Blockchain Notarization, pur basandosi sulla trasparenza assoluta e sulla prova di esistenza nel tempo, richiede connettività, costi di transazione, complessità. Lo stesso Digital Watermarking può essere degradato da algoritmi di compressione IA. La tecnologia più fargile rimane quella basata sui metadati tradizionali, che oggi non sono in grado di fornire alcuna garanzia di autenticità o integrità.

Per gli archivi storici come RAI Teche, l’adozione di un approccio ibrido che combini la notarizzazione blockchain per la conservazione a lungo termine e lo standard C2PA per la distribuzione quotidiana dei contenuti rappresenta la strategia più robusta per prevenire il revisionismo digitale.

Strategie per scuole e università: difendere la verità nell’aula

La difesa contro i deepfake non può essere solo tecnica; deve essere culturale. Le istituzioni educative italiane sono state chiamate a integrare l’intelligenza artificiale e l’educazione alla cittadinanza digitale nei propri curricula attraverso le nuove Linee Guida per l’Educazione Civica (Decreto 183/2024).

Dalla critica delle fonti alla fiducia nelle fonti

La pedagogia storica tradizionale si è concentrata sulla “critica delle fonti” (source criticism). Tuttavia, l’eccesso di scetticismo può trasformarsi in un’arma per la disinformazione, portando gli studenti a dubitare di ogni evidenza. La nuova frontiera didattica deve concentrarsi sulla “fiducia nelle fonti” (source trust), insegnando agli studenti come identificare le istituzioni e le tecnologie che garantiscono l’autenticità di un documento.

Le strategie che scuole e università dovrebbero adottare includono laboratori di Digital Literacy avanzata, ossia il non limitarsi a spiegare “cos’è” un deepfake, ma mostrare “come si verifica” un file utilizzando strumenti di analisi dei manifesti C2PA e dei metadati crittografici. Altresì è significativo l’uso didattico dei Deepfake Dichiarati, attarverso l’utilizzo di video sintetici (chiaramente etichettati come tali) per simulare scenari storici o interviste impossibili, analizzando poi con gli studenti le implicazioni etiche e il rischio di manipolazione percettiva. Si rende necessario, inoltre l’integrazione della Digital Forensics nel curricolo di Storia, ossia l’insegnare che il documento storico digitale non è solo un’immagine, ma un oggetto computazionale la cui verità risiede nella sua struttura tecnica. Coinvolgere, inoltre, gli studenti nella digitalizzazione e certificazione di memorie locali e testimonianze, utilizzando strumenti di notarizzazione per comprendere il valore della “permanenza” del dato, realizzando quindi progetti di Citizen Archiving.

Il r uolo dell’AI Act e della g overnance e ducativa

L’AI Act europeo e le linee guida ministeriali italiane forniscono la cornice normativa per questo sforzo. I deepfake sono classificati come sistemi a “rischio limitato” soggetti a obblighi di trasparenza: gli utenti devono essere informati che stanno interagendo con un contenuto sintetico. Nelle scuole, questo obbligo deve tradursi in una rigorosa etichettatura di tutti i materiali didattici generati o assistiti dall’IA, educando gli studenti a pretendere tale trasparenza in ogni contesto informativo.

Il ruolo degli istituti storici e della ricerca accademica

Istituzioni come l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e la SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea) svolgono un ruolo critico nella validazione scientifica. La storia, specialmente quella del Novecento e delle stragi, non può essere lasciata all’euristica dell’IA, che spesso opera come un sistema opaco basato su pattern statistici piuttosto che su logica formale o verità documentata.

La sfida ontologica posta dall’IA trasforma la prova storica da narrazione contestuale a indizio calcolato. Per contrastare questo rischio, gli archivi devono implementare protocolli di “archiviazione attiva” dove ogni risorsa digitalizzata riceve una firma digitale al momento della scansione; viene mantenuto un registro pubblico (possibilmente su blockchain) degli hash crittografici degli originali e si stabiliscono collaborazioni dirette tra produttori di contenuti (come la RAI) e organismi di ricerca per monitorare la circolazione di materiali d’archivio manipolati.

Matematica della v erità: l ‘ i ntegrità del d ato

Per comprendere la robustezza di questi sistemi, è necessario guardare alla funzione di hash crittografico che sottende la notarizzazione. Un algoritmo come lo SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) trasforma qualsiasi input (un video della strage di Capaci, ad esempio) in una stringa di 32 byte. Qualsiasi modifica, anche di un singolo bit nel messaggio (come la modifica di un fotogramma), produce un hash $H$ completamente diverso (effetto valanga). Questa proprietà matematica è ciò che permette alle scuole e agli archivi di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che un documento non è stato alterato da un’intelligenza artificiale generativa.

Raccomandazioni s trategiche

La protezione della memoria storica contro i deepfake non è una battaglia che può essere vinta con la sola tecnologia o con la sola censura. Richiede una nuova infrastruttura della verità che integri hardware certificato, standard aperti, leggi post-mortem robuste e una cittadinanza educata al dubbio metodico ma non al cinismo.

Per le istituzioni italiane, potrebbe essere fondamentale realizzare diverse azioni di contrasto. Innanzitutto la certificazione degli Archivi di Stato e della RAI, adottando lo standard C2PA per tutti i contenuti visivi riguardanti le vittime di mafia e terrorismo, garantendo che ogni filmato storico porti una “Content Credential” verificabile dai cittadini. Necessaria, inoltre, la riforma del diritto di pubblicità, ossia legiferare per proteggere l’immagine delle vittime di reati gravi contro l’uso non autorizzato in deepfake, equiparando la manipolazione sintetica a una forma di diffamazione o oltraggio alla memoria. Altresì importante il potenziamento del curricolo digitale, per rendere la digital forensics e la verifica delle fonti digitali una competenza trasversale obbligatoria nell’insegnamento dell’educazione civica e della storia, fornendo ai docenti gli strumenti tecnici per analizzare la veridicità dei contenuti online. Dulcis in findo, ma non meno importante il sostegno alla ricerca indipendente, ossia finanziare gruppi di studio multidisciplinari (storici, avvocati, ingegneri) per monitorare il “mercato dei falsi” e sviluppare contromisure reattive prima che i contenuti manipolati diventino virali e inamovibili dalla coscienza collettiva.

L’integrità del nostro passato è la garanzia della nostra libertà futura. In un mondo dove le macchine possono simulare la voce dei martiri e il volto degli eroi, il compito degli esseri umani è quello di custodire il codice sorgente della verità, proteggendo non solo ciò che è accaduto, ma il significato profondo di quei sacrifici che nessuna intelligenza artificiale potrà mai comprendere o replicare.