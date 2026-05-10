Il risveglio di Budapest: Peter Magyar e la “Primavera ungherese” che scuote l’Europa

La vittoria di Magyar non è stata un fulmine a ciel sereno, ma l’apice di una cavalcata iniziata quattordici mesi fa, quando l’ex insider del regime ha deciso di “aprire il ventre della balena” e denunciare la corruzione sistemica del Fidesz

Le campane della Basilica di Santo Stefano non suonano solo per la messa domenicale; oggi sembrano rintoccare la fine di un’epoca. In una Piazza Kossuth gremita oltre ogni previsione, Peter Magyar ha prestato giuramento come nuovo Primo Ministro dell’Ungheria. Dopo sedici anni di dominio incontrastato di Viktor Orbán, il Paese volta pagina in modo plastico, quasi traumatico, chiudendo quello che molti analisti avevano definito il “laboratorio dell’illiberalismo” europeo.

La caduta del titano: cronaca di un sorpasso storico

La vittoria di Magyar non è stata un fulmine a ciel sereno, ma l’apice di una cavalcata iniziata quattordici mesi fa, quando l’ex insider del regime ha deciso di “aprire il ventre della balena” e denunciare la corruzione sistemica del Fidesz. Ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore è però l’atto finale: il passaggio di consegne formale.

Mentre Orbán lasciava il Parlamento da un’uscita secondaria, evitando il contatto con la folla, Magyar saliva sul podio promettendo una “democrazia respirabile”. Il dato elettorale parla chiaro: il suo partito, Tisza (Rispetto e Libertà), ha saputo intercettare non solo il voto urbano di Budapest, ma ha letteralmente scardinato le roccaforti rurali, storicamente fedeli al “Viktátor”.

Il programma di Magyar: ritorno a Bruxelles e giustizia interna

Il primo atto del neo-premier è stato simbolico e pesantissimo: la firma della richiesta di adesione alla Procura Europea (EPPO). È il segnale che Bruxelles aspettava da oltre un decennio. “I soldi dei cittadini europei non serviranno più a costruire stadi nei villaggi degli amici del potere”, ha tuonato Magyar durante il suo discorso di insediamento.

Il programma di governo, ribattezzato “Agenda 2026”, si articola su tre pilastri fondamentali. Il primo è l’indipendenza della Magistratura, attraverso lo smantellamento immediato delle riforme che avevano imbavagliato le alte corti; Il ripristino della libertà di stampa, con una riforma del sistema dei media pubblici, trasformati negli anni in megafoni della propaganda governativa e attraverso lo sblocco dei Fondi UE, in quanto il ripristino dello Stato di diritto è la chiave per liberare i circa 20 miliardi di euro congelati dalla Commissione, ossigeno puro per un’economia ungherese fiaccata dall’inflazione galoppante.

Geopolitica: la fine del “Cavallo di Troia” russo?

La vera scossa, tuttavia, riguarda gli equilibri internazionali. Per anni, l’Ungheria di Orbán è stata vista come il “Cavallo di Troia” di Vladimir Putin all’interno della NATO e dell’UE. Magyar ha già chiarito la sua posizione: “Siamo e saremo europei. La nostra alleanza atlantica non è in discussione”.

Questo cambio di rotta isola drasticamente il Cremlino nel cuore del continente. Senza il veto sistemico di Budapest, l’Unione Europea riguadagna una capacità d’azione coordinata sulla difesa e sugli aiuti all’Ucraina che non si vedeva dall’inizio del conflitto. Anche il Gruppo di Visegrád (V4), ormai moribondo a causa delle divergenze sulla Russia, potrebbe rinascere sotto una nuova luce, più cooperativa e meno ostruzionistica.

Le sfide interne: una società spaccata

Non sarà tutto rose e fiori. Magyar eredita un Paese profondamente polarizzato. Il sistema di potere di Orbán ha radici profonde nella burocrazia e nelle aziende di Stato. Il rischio di sabotaggi interni è altissimo. Inoltre, Magyar deve dimostrare di non essere solo un “anti-Orbán”, ma di avere una visione economica solida per contrastare il caro-vita che morde le periferie del Paese.

La piazza oggi esulta, ma il compito di Magyar è titanico: deve ricostruire le istituzioni democratiche senza scivolare nella vendetta politica, garantendo al contempo che l’Ungheria non passi da un estremo all’altro, perdendo la propria identità nazionale in nome di un globalismo acritico.

Il monito all’Europa

L’ascesa di Peter Magyar è un caso di studio per tutta l’Unione. Dimostra che il sovranismo populista di destra non è imbattibile, a patto che l’alternativa nasca da una profonda conoscenza dei meccanismi interni del sistema e da un linguaggio capace di parlare alle pance, oltre che alle teste, degli elettori.

Budapest stasera è illuminata a festa. Per la prima volta dopo quasi quattro lustri, l’aria tra i ponti sul Danubio sembra meno pesante. “Abbiamo ripreso le chiavi di casa nostra”, ha concluso Magyar. Ora resta da vedere se saprà aprire le porte a un futuro realmente europeo o se le vecchie ombre del passato torneranno a bussare.