Amplifon conquista UX Design Awards e iF Design Awards: l’innovazione digitale rivoluziona la salute uditiva

OtoKiosk e Amplifon App premiati a livello internazionale: tecnologia, intelligenza artificiale e user experience al centro della strategia del gruppo.

L’innovazione digitale nel settore della salute uditiva trova una nuova conferma: Amplifon ha ottenuto due importanti riconoscimenti internazionali, gli UX Design Awards e gli iF Design Award, grazie a due soluzioni sviluppate dalla divisione di ricerca AmplifonX.

Protagonisti del successo sono OtoKiosk, un avanzato audiometro digitale, e la Amplifon App, piattaforma mobile dedicata alla gestione e prevenzione della salute uditiva. I premi sottolineano il valore strategico dell’esperienza utente (UX) e del design applicati a tecnologie sanitarie sempre più accessibili e intelligenti.

OtoKiosk si distingue per la capacità di effettuare test audiometrici ad alta precisione anche in contesti non clinici, come centri commerciali o eventi pubblici. Basato su intelligenza artificiale, integra avatar multilingua e algoritmi predittivi che guidano l’utente durante il test, fornendo un primo riscontro immediato sullo stato dell’udito. La soluzione, certificata CE e FDA, è stata presentata anche al Parlamento Europeo nell’ambito dell’iniziativa “Hear the Future”.

Parallelamente, la Amplifon App si evolve in un vero hub digitale: non solo supporta chi utilizza apparecchi acustici, ma offre anche screening di base e contenuti informativi accessibili a tutti. Tra le funzionalità principali spicca un assistente virtuale attivo 24 ore su 24, progettato per accompagnare l’utente lungo l’intero percorso di cura.

Questi riconoscimenti rafforzano il posizionamento globale di Amplifon, già leader nel mercato retail dell’hearing care, e confermano l’impegno del gruppo nello sviluppo di soluzioni digitali capaci di migliorare concretamente la qualità della vita. Con una rete di circa 10.000 punti vendita in 25 Paesi, l’azienda continua a investire in ricerca, design e innovazione per rendere la prevenzione uditiva sempre più diffusa e accessibile.