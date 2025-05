Skype chiude oggi, 5 Maggio: cosa succede e cosa devono fare gli utenti per passare a Teams

È ufficiale: Skype chiude definitivamente oggi, i servizi passano a Teams Dopo oltre vent’anni di attività, Microsoft manda in pensione uno dei software di comunicazione più iconici, che ha segnato la storia delle videochiamate e della messaggistica istantanea. La decisione era stata annunciata nei mesi scorsi e ora entra pienamente in vigore.

Perché Skype chiude?

La chiusura rientra nella strategia di Microsoft di razionalizzare i propri servizi, concentrando l’offerta su Microsoft Teams, piattaforma che integra chat, chiamate e strumenti di collaborazione avanzata, ormai punto di riferimento sia per aziende che per utenti privati.

Cosa succede da oggi?

Skype non è più disponibile per download e nuove registrazioni.

Le chiamate, le chat e le funzionalità di Skype sono disattivate .

Gli utenti non potranno più accedere alle loro cronologie o ai loro contatti tramite l’app.

Cosa devono fare gli utenti?

Microsoft consiglia alcune azioni fondamentali per agevolare il passaggio:

Esportare i dati personali

È ancora possibile scaricare la cronologia delle chat, la lista dei contatti e altre informazioni visitando il sito ufficiale per l’esportazione dati: https://go.skype.com/export. Spostarsi su Microsoft Teams (versione gratuita)

Teams offre funzionalità simili a Skype (chat, chiamate, videochiamate) in un ambiente più moderno e sicuro.

Gli utenti possono accedere a Teams con le stesse credenziali Microsoft usate per Skype. Gestire il credito residuo

Chi possedeva Skype Credit può richiedere il rimborso o trasferire il saldo su Microsoft Teams Phone, il servizio VoIP integrato in Teams. È consigliabile farlo il prima possibile, poiché Microsoft non garantirà il recupero dei fondi oltre il 30 giugno 2025.

E per le aziende?

Le imprese avevano già ricevuto comunicazione della migrazione obbligatoria da Skype for Business a Microsoft Teams. Microsoft continua a fornire supporto tecnico e guide specifiche per chi non avesse ancora completato il passaggio.

Alternative a Skype

Chi non desidera utilizzare Teams può scegliere tra numerose alternative valide:

Zoom

Google Meet

WhatsApp

Telegram

Signal

Molte di queste app offrono chiamate e videochiamate gratuite su dispositivi mobili e desktop.

Conclusioni

La chiusura di Skype segna la fine di un’epoca: una piattaforma che ha connesso milioni di persone in tutto il mondo dal 2003 in poi. Microsoft punta ora su soluzioni più integrate e moderne, lasciando agli utenti la possibilità di scegliere come continuare a comunicare nel futuro digitale.

Per ulteriori aggiornamenti, visita il sito ufficiale.