Tim con ANCI al fianco delle amministrazioni per città innovative

9 Febbraio 2024

L’otto e il nove febbraio a Montecatini Terme si è svolta l’assemblea ANCI giovani con il titolo “L’Italia più bella”. Tim Enterprise, main partner di questa tredicesima edizione, ha consolidato con ANCI una stretta collaborazione sul tema delle smart city realizzando un ciclo di appuntamenti in numerose città.

A Montecatini ha rinnovato il suo impegno, nel tradizionale appuntamento annuale dedicato ai giovani amministratori under 36, in una due giorni di confronto con esponenti istituzionali, del governo e del settore privato e testimonia la volontà di continuare, al fianco di ANCI, il percorso di sensibilizzazione sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione dei comuni.

L’obiettivo di Tim Enterprise, che offre a aziende e pubblica amministrazione soluzioni digitali a 360 gradi innovative, sostenibili e sicure, è quello di illustrare le tecnologie digitali più avanzate e di accelerare lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Alle città, al territorio e alle amministrazioni viene offerta una piattaforma di raccolta e elaborazione dei dati, in forma anonima e aggregata, utili per far crescere l’economia, il governo e la sostenibilità delle realtà urbane grandi e piccole. Con le applicazioni previste dalla soluzione digitale Tim Urban Genius Tim Enterprise ha realizzato la prima piattaforma di intelligenza urbana che consente a tutte le amministrazioni italiane di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. La piattaforma è infatti in grado di generare consapevolezza e conoscenza del territorio per supportare i processi decisionali, ad esempio per implementare e misurare le iniziative di transizione ambientale, per la pianificazione e ottimizzazione dei servizi (mobilità, sicurezza, valorizzazione del patrimonio turistico), consentendo di effettuare analisi predittive in tempo reale, per la prevenzione e la gestione delle emergenze, oltre alla gestione di grandi strutture (porti, nodi logistici).

Tim Enterprise è già al fianco di numerose città che hanno scelto di diventare smart grazie all’utilizzo di queste soluzioni.

Importante anche la sfida realizzata nell’ambito di Open Innovation. Startup, scaleup e aziende innovative sono chiamate a presentare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per accelerare la trasformazione digitale attraverso diverse challenge al fine di individuare soluzioni innovative da integrare nel portafoglio di servizi di Tim Enterprise.

Le aziende interessate possono candidarsi attraverso la sezione Open Innovation, nei seguenti settori: Cloud Solutions, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Smart City, Data Monetization, e-Health, Fintech, Home Security, Energy Management, Soluzioni ICT per Piccole e Medie Imprese e servizi innovativi in ambito Content & Entertainment. Tali iniziative coinvolgono oltre a importanti player dell’ecosistema dell’innovazione italiano anche università e associazioni di categoria per affiancare la crescita delle aziende individuate in tutte le fasi del loro percorso di sviluppo.

“Prosegue il nostro viaggio nell’Italia delle amministrazioni locali per condividere le nuove sfide richieste dalla trasformazione digitale. Significa mettere al centro dei nuovi modelli urbani l’innovazione per rendere le città più sostenibili, inclusive, sicure e vivibili, migliorando la vita degli abitanti e dei turisti – ha dichiarato Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer di TIM, intervenuto oggi all’Assemblea nazionale ANCI Giovani -. Alla capacità di ‘visione’ dei sindaci e degli amministratori offriamo la concretezza delle nostre migliori tecnologie e le competenze necessarie per affiancarli anche nella valorizzazione del patrimonio culturale. Questo grazie alle nostre piattaforme digitali innovative che uniscono Intelligenza Artificiale, IoT, cloud, cybersecurity, connettività 5G e fibra, integrando le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup e del mondo dell’innovazione. A Firenze, nel Complesso Monumentale di Santa Croce, i visitatori possono già prendere parte a visite innovative grazie al 5G e ai nuovi sviluppi delle nostre soluzioni, capaci di abbattere la distinzione tra reale e virtuale realizzando così un’esperienza unica. Continuiamo a lavorare per promuovere il territorio e la cultura del nostro Paese perché la bellezza e la storia delle città italiane possono avere una nuova vita e nuove prospettive proprio grazie all’innovazione”.

