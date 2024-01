L’autunno del Veneto e la primavera dell’Emilia: due facce nel Nord-est nel 2050

30 Gennaio 2024

Se non interverranno fattori esterni il Veneto nei prossimi trent’anni sarà ancora meno attrattivo di oggi. Lo prevedono le proiezioni demografiche dell’Istat, rilasciate nelle scorse settimane. I dati sono basati sulle tendenze rilevate negli ultimi anni e segnalano un accentuato calo demografico dovuto a riduzione progressiva del saldo naturale (differenza tra nati e morti), combinato con il saldo migratorio interno (da e per l’Italia) ed estero. Se si guarda al 2050, la popolazione complessiva del Veneto diminuirà di 160 mila unità, ma sarà soprattutto la popolazione attiva, quella in età lavorativa, a subire un tracollo: meno nati, l’arrivo di un numero inferiore di immigrati e maggiori emigrazioni priveranno la regione di oltre 542 mila lavoratori e lavoratrici. L’età media passerà dai 46,6 anni attuali ai 50,5 con l’indice di vecchiaia che farà un balzo di oltre cento punti dal 195 al 296 per cento.

L’emorragia cominciata a cavallo della crisi economica del 2009-2011 non accenna dunque a fermarsi e un rapido confronto con l’Emilia Romagna, territorio che oggi conta circa mezzo milione di abitanti in meno del Veneto, non fa che aumentare gli interrogativi sui motivi per cui due zone contermini molto simili dal punto di vista economico dovrebbero sperimentare fenomeni contrastanti, una di crescita e l’altra di declino. Come ha rilevato Gaia Fusilli su VeneziePost, la popolazione emiliana nel medesimo periodo preso in considerazione crescerà di 104.768 unità, grazie soprattutto al contributo dell’immigrazione straniera, mentre il Veneto perderebbe 159.774 persone.

Analizzando i dati nel dettaglio si comprendono meglio le possibili dinamiche. I saldi naturali, cioè la differenza tra nati e morti, sono molto simili nelle due regioni con una differenza di 25 mila unità a favore dell’Emilia. La vera differenza la fanno i flussi in ingresso e in uscita, cioè le migrazioni da e per le altre regioni italiane e da e per l’estero. Secondo le previsioni dell’Istituto di Statistica l’Emilia Romagna riuscirebbe ad attirare dall’Italia oltre un milione di persone nel periodo 2023-2050 al ritmo di 35-36 mila persone l’anno e oltre 788 mila dall’estero. Numeri decisamente più contenuti invece per il Veneto che potrebbe contare su 722 mila immigrati italiani e 776 mila immigrati dall’estero, cioè in totale 344 mila persone in meno. Per quanto riguarda i flussi in uscita il Veneto recupererebbe circa 100 mila unità rispetto all’Emilia Romagna. Da quest’ultima partirebbero 741 mila persone verso l’Italia e 325 mila verso l’estero, contro i 961 mila con le valigie dal Veneto (560 mila diretti nelle altre regioni italiane e 401 mila per l’estero).