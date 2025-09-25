Costume

Il cattolico imbruttito

di Anna Gamberini

Un’istantanea. Un flash narrativo fra il surreale e l’attualità. Lo starnuto di un angelo, un santo monaco catapultato sulla Terra, un convegno. La fede tra performance e silenzio.

25 Settembre 2025

In Paradiso la natura è rigogliosa.

Un giorno un angelo allergico ai pollini starnutì, aprendo un varco tra le nuvole.

A farne le spese fu un santo monaco del deserto, che planò rovinosamente sulla terra finendo sullo striscione di un gigantesco convegno:

“PORTARE GESÙ NEL MONDO”

Si rialzò stordito.
Intorno a lui frati e suore ballavano come animatori di villaggio turistico, un politico moralizzava dal palco, due catechisti distribuivano braccialetti fosforescenti «Jesus is my coach» e vendevano magliette «un like a Gesù».

Poco distante un giovane prete faceva facce strane su TikTok.

Il monaco non giudicò.

Restò in silenzio, con gli occhi lucidi.

Si ricordò delle sue giornate lente, di sabbia e pane.

Del silenzio complice che li faceva incontrare, lui e quell’ Uomo il cui sguardo ammaliava l’universo.

Il lembo del mantello per guarire, una parola per farti innamorare

