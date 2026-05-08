Matrimonio in chiesa: per sempre, salvo aggiornamenti

Stamattina caffè e Sacra Rota si sono incontrati.

Leggevo del desiderio di un reale, o ex tale, di annullare un lungo matrimonio religioso per poterne celebrare un altro.

Succede anche nelle migliori famiglie: ci si innamora, si sogna una vita insieme, si desidera un “per sempre” certificato dallo Stato e dalla Chiesa.

Il matrimonio religioso continua a piacere, magari meno di un tempo, ma resiste.

Piacciono le chiese piene di amici e di fiori. Piace il sacro che benedice in formula definitiva. Piace il “per sempre”.

Passano gli anni e può arrivare il desiderio di ricominciare.

Magari con un altro amore.

E la scena si ripete: stessa necessità di chiese, amici e fiori. Stessa necessità di un sacramento.

Stessa necessità di pronunciarlo di nuovo, quel “per sempre” che con l’età assume contorni statisticamente più prudenti.

A quel punto entrano in scena avvocati rotali, diritto canonico, verifiche sulla validità originaria del vincolo.

La Chiesa, del resto, non parla di divorzio: deve stabilire se quel matrimonio sia esistito davvero.

È una distinzione antica e teologica, eppure letta davanti a un caffè, può indurre pensieri stolti: ci si rivolge proprio a un vincolo dichiarato eterno per ottenere una cancellazione retroattiva.

Non è sorprendente che un amore finisca.

Succede.

Più singolare è chiedere al “per sempre” di considerarlo mai avvenuto.