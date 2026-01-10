Armani Hotels & Resorts: joint venture globale con Mohamed Alabbar per il lusso internazionale

Il Gruppo Armani compie un passo decisivo nella propria strategia di crescita nel settore dell’ospitalità di lusso, annunciando una joint venture globale ed esclusiva con Symphony Global LLC, la società di investimento privato di Mohamed Alabbar, uno dei più influenti imprenditori internazionali nel real estate e nel lifestyle development.

Dopo il successo iconico dell’Armani Hotel Dubai , situato nel Burj Khalifa, e dell’Armani Hotel Milano in via Manzoni, la collaborazione entra oggi in una nuova fase strutturata, con l’obiettivo di sviluppare un portfolio internazionale di Armani Hotels & Resorts in alcune delle destinazioni più strategiche e aspirazionali del mondo.

Una partnership strategica tra Milano e Dubai

La nuova joint venture, con sede operativa tra Milano e Dubai, avrà una durata iniziale di 20 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 10 anni, confermando una visione industriale di lungo periodo. L’accordo assegna a Symphony Global l’esclusiva mondiale per lo sviluppo dei futuri Armani Hotels & Resorts, rafforzando la presenza del marchio nel segmento dell’hospitality di alta gamma.

Questa alleanza rappresenta una delle operazioni più rilevanti annunciate negli ultimi anni nel panorama dell’ospitalità di design, unendo il rigore estetico e culturale di Armani con la capacità imprenditoriale di Alabbar di creare destinazioni globali ad alto valore.

Due modelli di ospitalità per il lusso contemporaneo

Alla base della strategia condivisa con Giorgio Armani vi è lo sviluppo di due concept alberghieri distinti: da un lato, gli Armani Hotels di lusso iconico, sul modello di Milano e Dubai, dedicati a una clientela internazionale sofisticata; dall’altro, un nuovo format Armani lifestyle hotel, sempre di fascia alta ma con un’identità più giovane e dinamica, pensata per intercettare le nuove generazioni di viaggiatori globali, in particolare nei mercati emergenti e nei “nuovi continenti” del turismo di lusso.

Un approccio che risponde alla crescente domanda di esperienze immersive, dove Moda , design, servizio e atmosfera diventano un unico racconto coerente.

Design, identità e valore duraturo

Ogni progetto sarà concepito come un ecosistema lifestyle completo, con il coinvolgimento diretto di Armani in architettura, interior design, arredi, materiali, illuminazione e standard di servizio. Pur rispettando le specificità locali, gli hotel rifletteranno i codici estetici distintivi del brand: chiarezza, equilibrio, eleganza sobria e atemporalità.

Il modello Armani ha già dimostrato la sua solidità anche nei progetti residenziali e mixed-use in città chiave come New York, Miami e Londra, confermando la capacità del marchio di trasporre la propria identità oltre la moda.

Visione condivisa e leadership globale

“Questa joint venture si fonda su una partnership che ha già dimostrato la sua forza nel tempo”, ha dichiarato Giuseppe Marsocci, Amministratore Delegato del Gruppo Armani, sottolineando come il successo degli hotel esistenti – e il futuro Armani Hotel Diriyah Gate a Riyadh, previsto per il 2027 – rappresenti una conferma del forte appeal del brand nel lusso contemporaneo.

Dal canto suo, Mohamed Alabbar ha evidenziato l’allineamento profondo dei valori, in cui credeva fortemente il Re della Moda, Giorgio Armani, una ricerca rigorosa della qualità, il rispetto per l’ospite e la convinzione che il vero lusso risieda nell’esperienza emotiva. Attraverso Symphony Global, l’impegno è quello di sostenere in modo esclusivo e duraturo l’espansione globale dell’ospitalità firmata Armani.

Moda, finanza e lifestyle: un nuovo paradigma

Questa operazione consolida il posizionamento di Armani come brand lifestyle globale, capace di dialogare con i mercati finanziari, immobiliari e turistici più evoluti, senza perdere coerenza identitaria. Allo stesso tempo, conferma il ruolo di Mohamed Alabbar come architetto di partnership che coniugano valore economico, impatto culturale e visione internazionale.

In un contesto in cui il lusso evolve verso esperienze sempre più integrate, la joint venture tra Armani e Symphony Global si candida a diventare un nuovo benchmark globale per l’hotellerie di design.

Il Gruppo Armani, fondato nel 1975 da Giorgio Armani, rappresenta una delle realtà leader a livello internazionale nel settore della moda e del lusso. Il Gruppo opera secondo un modello di business verticalmente integrato che comprende la progettazione, la produzione, la distribuzione e la vendita diretta di prodotti di moda e lifestyle. Il portafoglio include abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, arredi e complementi d’arredo, oltre a iniziative nei settori della ristorazione e dell’hotellerie. Questa diversificazione consente al Gruppo di esprimere un’identità di marca coerente e distintiva, orientata all’eccellenza, alla qualità e all’innovazione, rafforzando la propria presenza sui mercati globali.

Mohamed Alabbar è un imprenditore e investitore di profilo internazionale, con una consolidata esperienza nello sviluppo e nella crescita di aziende operanti nei settori immobiliare, alberghiero, retail, tecnologico e dei beni di consumo. Attraverso la società di investimento privato Symphony Global LLC, promuove strategie di lungo periodo focalizzate su progetti ad alto valore di design e con potenziale di espansione globale. È fondatore di Emaar, uno dei principali gruppi di sviluppo immobiliare e alberghiero a livello mondiale, noto per la realizzazione di destinazioni iconiche come Downtown Dubai, Dubai Mall e Burj Khalifa. È inoltre fondatore di Noon, piattaforma leader nel commercio digitale in Medio Oriente, e azionista di riferimento di Americana, tra i maggiori operatori regionali nel settore food & beverage. Alabbar è riconosciuto per la capacità di individuare opportunità di crescita strategica e di costruire imprese e piattaforme con un impatto sostenibile e duraturo sui mercati locali e internazionali.