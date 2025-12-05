Giorgio Armani, l’eleganza che non si ferma: mostre prorogate, rivoluzione nel calendario moda e Pet luxury

Dalle esposizioni record di pubblico, alle novità sulle sfilate Emporio, fino alla capsule Poldo x Giorgio Armani: la maison conferma la propria leadership con un 2026 all’insegna di creatività, heritage e nuove frontiere del lifestyle

Il mondo Armani continua a espandersi, sorprendere e incantare. La maison fondata da Giorgio Armani , inaugura il nuovo anno con una serie di annunci che intrecciano arte, moda e lifestyle, raccontando la forza di un marchio che non smette di evolversi pur rimanendo fedele alla propria identità.

Mostre prorogate: il pubblico sceglie Armani

Dopo mesi di straordinaria affluenza e una richiesta in costante crescita, le due mostre curate personalmente da Giorgio Armani vengono prorogate fino al 3 maggio 2026. Presso ARMANI/Silos , Giorgio Armani Privé 2005–2025, Vent’anni di Alta Moda costruisce un percorso intimo e immersivo nell’universo Haute Couture della maison. Un viaggio attraverso due decenni di ricerca estetica, tra purezza delle forme, preziosità delle lavorazioni e una narrazione che abbraccia tutte le sale del Silos come un racconto visivo senza interruzioni.

Parallelamente, nelle sale più rappresentative della Pinacoteca di Brera, Giorgio Armani: Milano, per amore mette in dialogo ben 133 creazioni della maison con capolavori dell’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento. Un’esperienza espositiva che unisce moda e pittura attraverso assonanze cromatiche, materiche e concettuali, invitando il visitatore a scoprire connessioni inedite tra estetica contemporanea e patrimonio storico.

Emporio Armani cambia passo: uomo e donna insieme durante la Milano Fashion Week

Non solo musei: anche il calendario moda vive un momento di svolta. A partire dalla collezione Autunno/Inverno 2026-2027, Emporio Armani presenterà le linee uomo durante le settimane della moda femminili di Milano, unendole a quelle donna. Una decisione strategica, voluta da Giorgio Armani e confermata da Leo Dell’Orco e Silvana Armani, che sottolinea la vocazione del brand al dialogo stilistico e a una visione unificata. La settimana della moda maschile non resterà però priva della presenza del marchio: la linea EA7 sarà protagonista con un evento speciale dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, di cui Armani è partner e official outfitter dell’Italia Team. L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio, nello store di via Manzoni 31.

Gli show Giorgio Armani uomo e donna restano invece confermati nei loro consueti slot: 19 gennaio, in via Borgonuovo 21, per la collezione uomo; appuntamenti regolari a gennaio e luglio a Parigi per l’Alta Moda Giorgio Armani Privé; collocazione tradizionale per la collezione donna nel calendario della fashion week milanese.

Poldo x Giorgio Armani: nasce la capsule che trasforma i cani in icone di stile

Il 2026 segna anche il lancio della nuova capsule Poldo x Giorgio Armani, interamente dedicata ai cani. Una collezione che riflette la crescente attenzione verso il pet luxury e trasforma ogni passeggiata in un momento di stile. L’armonia cromatica del blu petrolio con dettagli caramello caratterizza collarini e guinzagli in pelle, porta-pallina, borsa a tracolla, pettorina in nylon e pelle, fino al porta Apple AirTag coordinato. Ogni pezzo combina estetica raffinata e funzionalità impeccabile. Sul sito del brand sono protagoniste anche tre linee speciali. Velvet: velluto morbido, sofisticato, dal sapore intramontabile. Pinstripe: le iconiche righe Armani reinterpretate in chiave pet couture. Ikat: un jacquard bicolore per chi ama distinguersi senza rinunciare al comfort del proprio compagno a quattro zampe. Una proposta che sancisce il nuovo confine del lusso: in Armani, lo stile è uno stile di vita, per tutti i membri della famiglia.

Le mostre prorogate, la nuova strategia delle sfilate e l’esordio nel pet luxury non rappresentano semplici iniziative, ma tasselli di una visione coerente: quella di un marchio che continua a ridefinire il rapporto tra estetica, funzionalità e cultura. Giorgio Armani conferma così la propria capacità di parlare a pubblici trasversali, di innovare senza rinnegare il proprio DNA e di trasformare ogni progetto – che sia un abito, una mostra o un accessorio per cani – in una dichiarazione di stile. Un mondo che evolve, si amplia e continua a incantare, proprio come le sue creazioni.