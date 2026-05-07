Alcune collaborazioni nascono come semplici operazioni di branding e altre riescono, invece, a raccontare un immaginario, un modo di vivere, un’estetica precisa. È il caso del rinnovato sodalizio tra A|X Armani Exchange e Amnesia Ibiza, uno dei club più iconici al mondo, che nel 2026 celebra il suo cinquantesimo anniversario confermandosi ancora oggi punto di riferimento assoluto della nightlife internazionale.

Dopo il successo della partnership inaugurata lo scorso anno, A|X Armani Exchange torna protagonista sull’isola più magnetica del Mediterraneo con una presenza ancora più immersiva e strategica. Due gli appuntamenti chiave della stagione estiva: l’opening party del 9 maggio e il closing event del 10 ottobre, date simboliche che segneranno il ritmo di una collaborazione destinata a consolidare il legame sempre più stretto tra fashion, musica, viaggio e cultura contemporanea. In un panorama in cui il lusso evolve verso esperienze autentiche e condivise, Armani Exchange dimostra ancora una volta la capacità del gruppo Armani di interpretare il presente anticipando il futuro. Una visione costruita su fondamenta solide, nate dall’eredità estetica e culturale di Giorgio Armani , capace da decenni di ridefinire i codici del lifestyle internazionale senza mai perdere coerenza, autorevolezza e desiderabilità.

La scelta di legarsi ad AmnesiaIbiza non è casuale. Il club rappresenta infatti molto più di una destinazione notturna: è un luogo simbolico, una piattaforma globale dove convergono musica elettronica, creatività, libertà espressiva e turismo di fascia alta. Ed è proprio in questo spazio che A|X Armani Exchange inserisce la propria idea di contemporary lifestyle, fatta di connessioni autentiche, energia inclusiva e appartenenza culturale.

Durante gli eventi, il brand sarà presente in modo diffuso all’interno del club, trasformando l’esperienza del pubblico in un viaggio immersivo tra moda e intrattenimento. Particolare attenzione sarà dedicata al rooftop bar, reinterpretato da A|X come luogo d’incontro privilegiato per una community internazionale di viaggiatori, trendsetter e music lovers. Uno spazio pensato per rallentare, condividere e vivere Ibiza oltre il dancefloor, in perfetto equilibrio tra estetica urbana e spirito cosmopolita.

A rafforzare ulteriormente il progetto arriva anche una t-shirt in edizione limitata, creata esclusivamente per DJ e amici di Amnesia e A|X Armani Exchange. Il messaggio “NYC, MILANO, IBIZA: EVERYWHERE” diventa manifesto di una generazione globale che attraversa città, culture e scene creative mantenendo uno stesso linguaggio fatto di stile, individualità e libertà.

Con questa partnership, Armani conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare la moda in esperienza culturale. Non soltanto abiti o accessori, ma un ecosistema completo che unisce design, musica, viaggio e aspirazione internazionale. Una strategia che parla alle nuove generazioni del lusso contemporaneo, senza rinunciare a quell’eleganza essenziale e riconoscibile che da sempre rende il gruppo Armani un punto di riferimento unico e inimitabile nel panorama mondiale. Nel cuore di Ibiza, tra tramonti elettronici e nuovi rituali del glamour globale, A|X Armani Exchange firma così una delle collaborazioni più emblematiche della stagione 2026: il racconto di un brand capace di restare contemporaneo perché profondamente consapevole della propria storia.