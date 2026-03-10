La nuova campagna ADV Emporio Armani Primavera/Estate 2026 prende forma attraverso l’obiettivo del fotografo britannico Alasdair McLellan, che traduce in immagini lo spirito cosmopolita e dinamico della linea giovane della maison Emporio Armani. Ambientata tra le luci calde del deserto e le suggestive architetture marocchine, la campagna restituisce un racconto visivo intenso e naturale. Il paesaggio, attraversato da colori sabbiosi e riflessi dorati, diventa lo scenario perfetto per esprimere uno dei concetti più radicati nell’identità del brand: il viaggio come esperienza culturale e stilistica.

Protagonisti degli scatti sono Tess Breeden, Mahalia Celeste, Shivaruby Premkanthan, Jack Wardill, Abas Abdirazaq, Suyong Jung e Prince Goliath, modelli che interpretano con naturalezza la libertà e il dinamismo della collezione.

Tessuti leggeri e influenze globali

Al centro della collezione primavera-estate 2026 Emporio Armani emergono tessuti leggeri, texture tattili e linee fluide che accompagnano il movimento del corpo. La sartorialità contemporanea dialoga con influenze lontane, creando un equilibrio sofisticato tra estetica metropolitana e suggestioni internazionali.

Gli abiti si muovono nello spazio con spontaneità: giacche destrutturate, pantaloni morbidi e silhouette essenziali raccontano una moda pensata per una generazione globale, che vive tra città diverse e identità culturali multiple.

Il risultato è un racconto visivo che comunica libertà, movimento e apertura verso il mondo, elementi che da sempre caratterizzano il linguaggio stilistico della linea.

La storia prestigiosa di Emporio Armani

Fondata nel 1981 da Giorgio Armani, Emporio Armani nasce come linea giovane e sperimentale della maison Giorgio Armani.

Sin dall’inizio, Emporio Armani si distingue per un approccio più dinamico, urbano e accessibile, pur mantenendo la stessa filosofia di eleganza essenziale che ha reso celebre il marchio madre. La linea diventa rapidamente un laboratorio creativo dove si incontrano innovazione stilistica, spirito metropolitano e nuove generazioni.

Negli anni, Emporio Armani ha costruito un’identità autonoma nel panorama della moda internazionale, diventando un punto di riferimento per chi cerca design contemporaneo, qualità sartoriale e una visione globale dello stile.

Uno sguardo contemporaneo sul mondo

La campagna Emporio Armani Primavera/Estate 2026 sintetizza perfettamente questa eredità: una moda che nasce dall’incontro tra culture, viaggi e libertà espressiva.

Attraverso la fotografia sensibile di McLellan, il brand racconta una generazione che si muove senza confini, dove stile, identità e scoperta diventano parte di un unico viaggio estetico.