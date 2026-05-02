Moda e salute mentale: il lato nascosto del fashion raccontato da One Person. One Voice

Nel mondo della moda, tutto sembra costruito per sedurre lo sguardo: immagini impeccabili, corpi idealizzati, narrazioni aspirazionali. Eppure, dietro questa superficie levigata, si nasconde una realtà molto più complessa e raramente raccontata. È quella della salute mentale, un tema a lungo ignorato in un settore che vive di performance, velocità e continua esposizione al giudizio.

Non si tratta solo di fragilità individuali, ma di un sistema che spesso amplifica pressioni profonde. Ritmi di lavoro intensi, precarietà diffusa e aspettative elevate diventano terreno fertile per stress, ansia e perdita di equilibrio personale. Dalle passerelle agli studi creativi, fino agli uffici stampa e alle fabbriche, l’intera filiera è attraversata da dinamiche che incidono sull’identità e sul benessere psicologico di chi ne fa parte — e anche di chi, da spettatore, ne interiorizza i modelli.

One Person. One Voice: dare forma al silenzio

È proprio da questa consapevolezza che nasce One Person. One Voice. Mental Health in Fashion, un progetto ideato da Florian Müller insieme all’artista Claudia Malecka. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sulla salute mentale nella moda, con l’obiettivo di trasformare un tabù in un dialogo aperto e necessario. Attraverso una combinazione di fotografia, ricerca e attivismo culturale, il progetto racconta storie individuali che diventano universali. Ogni voce rappresenta un frammento di un’esperienza collettiva spesso taciuta, portando alla luce emozioni, fragilità e resistenze.

Con una lunga esperienza nella comunicazione fashion e una formazione che intreccia economia e psicologia, Müller lavora per stimolare un cambiamento che non sia solo simbolico, ma strutturale. Il progetto si sviluppa infatti anche attraverso conferenze, workshop e collaborazioni con istituzioni e università, creando spazi di confronto e strumenti concreti per affrontare il tema.

Oltre l’immagine: verso una nuova consapevolezza

Parlare di salute mentale nella moda significa mettere in discussione un intero sistema di valori. Significa riconoscere che la ricerca della perfezione può avere un costo umano elevato e che la creatività, per prosperare davvero, ha bisogno di condizioni sostenibili. Normalizzare il dialogo è il primo passo, ma non basta. È necessario costruire reti di supporto, ridefinire i ritmi produttivi e promuovere una cultura che metta al centro la persona, non solo il risultato.

Una riflessione necessaria

Forse la vera rivoluzione nel mondo della moda non passerà solo attraverso nuove estetiche o tendenze, ma attraverso un cambiamento più profondo: quello che riguarda il modo in cui guardiamo a noi stessi e agli altri. Se la moda ha il potere di influenzare immaginari e comportamenti, allora può anche diventare uno spazio di cura, consapevolezza e responsabilità. La domanda, a questo punto, è inevitabile: siamo pronti a rinunciare a un’idea irraggiungibile di perfezione per fare spazio a qualcosa di più autentico e umano?