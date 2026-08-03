Perché questa estate non riesce più a “estatare”

Il sole e le partenze sono ancora lì, ma la vacanza sembra aver perduto la sua promessa. I luoghi interrompono la finzione e Simon Cracker porta in passerella tutto ciò che resta fuori dall’inquadratura del rito vacanziero.

«Non sono mai andato in vacanza e credo che non andrò neanche quest’anno». Nell’agosto del 1982 Federico Fellini rispondeva così, con la flemmatica ironia di un monarca dell’immaginario, al microfono della Rai che gli chiedeva conto dei suoi programmi per le ferie. Per il regista l’idea stessa di una sosta programmata doveva apparire quasi inadeguata, quando il lavoro coincide con la libertà creativa – spiegava – interromperlo per andare a cercare la felicità altrove finisce per somigliare a un paradosso.

In quel momento storico, sottrarsi alla vacanza significava imboccare ostinatamente la strada contromano. Gli anni Ottanta stavano trasformando le ferie in qualcosa di assai più complesso del semplice riposo: un rito collettivo che, dietro l’apparente uniformità delle partenze d’agosto, rendeva visibili differenze sociali, aspirazioni e nuove forme di appartenenza. Non partire voleva dire sottrarsi a una liturgia nazionale nella quale ciascuno occupava il posto consentito dalle proprie possibilità, ma quasi tutti erano chiamati a partecipare. C’era la villeggiatura tradizionale, con le automobili cariche all’inverosimile, le traversate autostradali, gli appartamenti affittati per un mese e le località frequentate ogni anno dalle stesse famiglie. Sono le cartoline di una vita lenta che oggi, tra nostalgie vintage e fotografie artificialmente scolorite, tendiamo un po’ troppo ad idealizzare. C’era poi, sul lato più scintillante della stessa estate, il turismo internazionale dei primi voli charter e dei pacchetti tutto compreso, attraverso i quali la scoperta di una meta lontana diventava anche la dimostrazione di uno status e di una curiosità cosmopolita non sempre così profonda come desiderava apparire.

Tra la pensione sul litorale e il villaggio turistico dall’altra parte del mondo cambiavano naturalmente il reddito, la destinazione e la qualità dell’esperienza; cominciava però a imporsi uno stesso principio, destinato a diventare sempre più pervasivo: la vacanza non raccontava soltanto dove si era andati, ma chi si era riusciti a diventare, e così anche la meta acquisiva il valore di un segno, come la partenza quello di una dichiarazione sociale.

La moda comprese quella trasformazione con la rapidità istintiva che le è propria, perché prima ancora di vendere abiti sa intercettare il modo in cui una società desidera guardarsi. Non rimase dunque a osservare dal bagnasciuga, ma fornì all’estate un guardaroba, una grammatica e una superficie immediatamente riconoscibile, trasformando anche la spiaggia in un palcoscenico pop sul quale il benessere poteva finalmente esibirsi a colori. Fu il big bang del neon, dei costumi ultra-sgambati e delle geometrie tessili che promettevano libertà mentre chiedevano ai corpi di aderire a standard sempre più severi; ma fu anche la stagione di Naj-Oleari, delle borse di tela, dei cerchietti e dei teli mare ricoperti di paperelle e ciliegie, una rassicurante infanzia riprodotta in serie che invadeva le spiagge e traduceva la leggerezza in un codice commerciale riconoscibile.

Fuori dall’acqua, poi, il racconto proseguiva con l’estetica dell’aperitivo in Versilia, le camicie maschili sbottonate, i primi risvoltini ai jeans e i loghi sempre più vistosi. Segni di un Paese che, uscito dal sangue e dalle tensioni del decennio precedente, arretrava dalla dimensione collettiva per cercare sempre più riparo nel privato. La piazza non scompariva, naturalmente, ma perdeva sempre più centralità, mentre il corpo diventava il luogo sul quale far coincidere successo, appartenenza e capacità di consumo.

La stessa ambivalenza attraversava il corpo femminile, reduce di battaglie appare finalmente più libero di mostrarsi, immediatamente ricondotto dall’industria culturale entro un nuovo ideale di perfezione. I bikini si riducevano, ma al tempo stesso crescevano le ore trascorse a modellare il corpo con l’aerobica, e mentre l’emancipazione guadagnava spazio, lo stesso veniva prontamente occupato da uno sguardo commerciale capace di accettare la libertà purché fosse giovane, levigata, desiderabile e pronta per essere esibita.

La moda, dunque, non inventò l’estate degli anni Ottanta, ma contribuì a trasformarla in immagine e a consegnarla al futuro. Costruendo l’equivalenza fra vacanza, visibilità e felicità, e rivestendola di colori abbastanza potenti da sopravvivere anche alla stagione che li aveva prodotti.

È da quella costruzione, e non da una nostalgia per un passato apparentemente più semplice, che occorre partire per comprendere perché l’estate del 2026 continui a esistere nel calendario e nelle campagne pubblicitarie, ma sembri aver perduto la capacità di estatare.

Il sole, il mare e le partenze, almeno per chi può permetterseli, sono ancora lì, a incrinarsi è stata piuttosto la promessa che li teneva insieme, l’idea che il mese di agosto potesse sospendere il resto, alleggerire il tempo ordinario e aprire una parentesi nella quale la vita, per qualche giorno, diventasse meno esigente. Quella parentesi non si è chiusa all’improvviso, ma è stata consumata lentamente dal costo della vita, dalla precarietà, dall’ansia sociale e da un lavoro che, attraverso lo smartphone, continua a inseguirci anche sotto l’ombrellone.

C’è chi parte ugualmente, comprimendo altre spese pur di non rinunciare a un rito che conserva ancora un fortissimo valore simbolico, chi non può concedersi neppure pochi giorni vicino casa, e chi arriva a destinazione portando con sé la medesima stanchezza dalla quale sperava di allontanarsi. Esperienze differenti che finiscono però per incontrarsi nello stesso punto, perché la vacanza, invece di interrompere la prestazione, rischia di diventarne la prosecuzione stagionale: deve essere organizzata, finanziata, vissuta intensamente e infine documentata, affinché ogni spesa e ogni chilometro trovino una giustificazione visibile.

Prima ancora delle persone, tuttavia, sono i luoghi che sembra abbiano già iniziato a sottrarsi a questo copione. L’immaginario turistico tende a ridurli a fondali immobili, pronti ad accogliere desideri e fotografie, mentre la realtà continua ad attraversarli con le proprie paure e trasformazioni materiali. Venerdì 31 luglio, una scossa di magnitudo 4.7, ha colpito l’area dei Campi Flegrei in Campania, provocando danni, interruzioni, evacuazioni e riportando centinaia di persone davanti al bisogno più elementare: quello di sentirsi al sicuro. Un fatto accaduto in un territorio che, nello stesso momento, continua a essere raccontato anche attraverso il linguaggio della destinazione, del paesaggio e della ricettività. Ed è proprio in questa sovrapposizione che la contraddizione diventa quasi fisica, mentre la terra trema, l’immagine dovrebbe restare ferma, e mentre la vita irrompe con tutta la propria vulnerabilità, lo sguardo turistico continua a cercare l’inquadratura. Così il luogo che eravamo abituati a consumare come scenario torna improvvisamente a mostrarsi per ciò che è sempre stato, uno spazio abitato, fragile, attraversato da bisogni e da conflitti che nessuna fotografia può tenere fuori campo.

Su una scala più ampia accade qualcosa di simile. Le guerre in corso, il carovita e le tensioni sociali raggiungono il lettino attraverso lo stesso schermo che, un istante dopo, viene sollevato per fotografare il mare come se quella cronaca non esistesse. Non è necessariamente un atteggiamento di cinismo individuale, né semplice insensibilità, è piuttosto la fatica di abitare un linguaggio che continua a chiederci di separare la vacanza dal mondo, proprio mentre il mondo non accetta più di rimanere fuori.

L’estate dunque non è scomparsa, ma non riesce più a mantenere la propria promessa di sospensione, e quanto più la realtà si allontana dall’immagine, tanto maggiore diventa lo sforzo necessario per simulare che nulla sia cambiato. La felicità estiva assume così la consistenza di una scenografia custodita per inerzia, bellissima finché viene osservata da lontano, sempre più fragile quando ci si avvicina abbastanza da intravederne le impalcature.

A questo punto la moda torna viva nel discorso, perché in fondo, ha contribuito a costruire quella scenografia, e oggi si trova costretta a scegliere cosa farne. La sua parte più visibile e industriale continua a restaurarla, offrendo corpi senza stanchezza, spiagge senza attrito e resort apparentemente sospesi fuori dalla storia. Se negli anni Ottanta la rappresentazione terminava lungo il perimetro del lungomare, oggi è diventata permanente e globale, così anche gli abiti vengono pensati in funzione dell’inquadratura, i beach club scelti per la loro riconoscibilità e le destinazioni misurate anche sulla capacità di trasformarsi in contenuti.

Accanto a questa macchina della simulazione esistono però progetti che hanno scelto di non ricostruire la superficie, bensì di lavorare sulle crepe, lasciando entrare nell’abito ciò che il racconto dominante preferisce tenere fuori: la scarsità, il fastidio, la fatica e l’imperfezione.

È in questo spazio che, il 21 giugno 2026, durante Milano Moda Uomo, Simon Cracker ha presentato la collezione Primavera/Estate 2027 intitolata Una favola estiva fastidiosa. L’estate di Simone Botte cola, appiccica e irrita. Ha le mani sporche di gelato, il ghiacciolo che si scioglie sulle montature degli occhiali. La favola rimane, ma ha perso la teca che la proteggeva dalla vita, e proprio per questo può permettersi di diventare più sincera. L’intera collezione è composta recuperando abiti da sposa, vecchi corredi, lenzuola di cotone, camicie e denim bolliti fino ad assumere una consistenza quasi scultorea. I fiocchi romantici perdono compostezza, il tulle si gonfia e si sgualcisce, mentre il vestito nuziale sembra aver attraversato l’afa, l’asfalto di provincia, le aspettative e forse anche il fallimento della promessa che avrebbe dovuto rappresentare.

L’upcycling contribuisce al linguaggio politico della collezione, lavorare con i resti, conservarne le tracce e riconoscere che un oggetto può acquistare valore proprio attraverso ciò che ha già vissuto.

Anche la passerella prosegue nella stessa direzione, rinunciando alla distanza dei testimonial irraggiungibili per accogliere la comunità che ha contribuito alla costruzione della collezione, insieme a persone e addetti ai lavori come il critico di moda Antonio Mancinelli, chiamato a indossare ciò che solitamente osserva e racconta. Perfino i prezzi, dalle magliette cercano di ridurre quella distanza che la moda ha trasformato per troppo tempo in una prova di prestigio, ricordando che il lavoro deve conservare valore senza che il valore debba necessariamente coincidere con l’esclusione.

Simon Cracker non risponde dunque alla crisi della vecchia estate inventandone una nuova, altrettanto perfetta e irraggiungibile. Mostra quella che esiste già, ed è questo a rendere la sua favola fastidiosa, il rifiuto di separare la bellezza dalla vita necessaria a produrla.

Forse l’estate può ricominciare a estatare soltanto da qui, quando non ha più bisogno di inseguire il sogno di una parentesi levigata e senza conseguenze, ma accetta di raccontare anche i corpi stanchi, i territori fragili, le partenze mancate e le bellezze imperfette del presente.

La battuta di Fellini rimane così impressa sullo sfondo, senza trasformarsi nell’elogio romantico di chi oggi non parte, perché per troppe persone la rinuncia non è affatto una scelta libera. Conserva, semmai, l’interrogativo che conteneva fin dal principio: perché continuiamo a cercare la felicità necessariamente altrove, soprattutto ora che quell’altrove si è ridotto a un’altra inquadratura da produrre?

Una domanda che quest’anno risuona in modo radicalmente diverso. Mentre l’estate del 2026 perde progressivamente la sua vecchia scenografia, il fastidio diffuso che avvertiamo si rivela per quello che è, il puro rumore di una superficie che comincia a scrostarsi.