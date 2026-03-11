Per sempre sì? A Sanremo sì, ma in Italia… sempre meno

La vittoria di Per sempre sì a Sanremo ha riportato al centro dell’attenzione un tema antico: il matrimonio e la promessa di amore eterno.Può sembrare curioso che un messaggio così forte trovi spazio proprio mentre i matrimoni diminuiscono e la loro durata media si accorcia. In realtà non è una contraddizione. Spesso ciò che diventa più raro acquista anche maggiore valore simbolico.La realtà sociale racconta però un’evoluzione chiara.

Nel monitoraggio socioculturale Atlas la fiducia nella durata del matrimonio mostra da anni un progressivo ridimensionamento. Alla domanda “Un matrimonio dura per sempre” il consenso è sceso dal 78% nel 1999 al 60% nel 2025. Ancora più evidente è il calo di chi esprime il massimo grado di accordo: dal 46% al 22%. Il cambiamento riguarda soprattutto alcune fasi della vita. La fiducia cala tra i giovani adulti e nelle età più mature, momenti in cui l’esperienza diretta delle relazioni rende più concreta la percezione delle difficoltà.

Restano invece differenze territoriali: la fiducia è più alta nel Sud e nei piccoli centri, dove le reti familiari e comunitarie continuano a svolgere un ruolo di sostegno alla vita di coppia. Perché la stabilità di una relazione non dipende solo dai due partner. La coppia vive dentro un contesto sociale più ampio: famiglie, amicizie, comunità. Quando queste reti si indeboliscono, anche le relazioni diventano più fragili.

Un altro elemento riguarda la dimensione femminile. Le donne mostrano una fiducia leggermente più bassa nella durata del matrimonio, segnale di un equilibrio che negli ultimi decenni si è progressivamente ridefinito. Il desiderio di una relazione stabile non scompare. Ma cambia il modo in cui viene immaginata.

L’amore resta un ideale condiviso. La promessa di durata eterna, sempre meno. I numeri raccontano che le relazioni non perdono valore.

Diventano semplicemente più consapevoli dei propri limiti.