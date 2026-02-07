Cronaca

Garlasco: una nazione allo specchio 

di Monica Fabris
7 Febbraio 2026

Per chi si occupa di società e di comunicazione, il caso Garlasco pone domande che vanno ben oltre il piano investigativo o giudiziario. È l’enorme attenzione che il caso continua a generare a renderlo un oggetto di analisi: non per stabilire colpe o responsabilità, ma per capire perché così tante persone continuano a seguirlo, a discuterne, a interrogarsi. Ne fa una fotografia l’ultima indagine svolta da CSA su un campione rappresentativo della popolazione italiana.

Un italiano su tre dichiara di essere interessato al caso e di seguirlo con continuità: il 4,7% più volte al giorno, il 27,2% più volte alla settimana. L’attenzione è maggiore tra le donne e tra i più giovani, con un picco nella fascia 34-44 anni. Colpisce anche la distribuzione geografica: l’interesse è più alto nel Sud e nelle Isole, nonostante il caso sia avvenuto nel Nord Italia.

Che il tema sia percepito come tutt’altro che chiuso lo conferma un dato netto: solo il 12% degli italiani considera il caso definitivamente risolto dall’esito in giudicato. L’88%, al contrario, esprime un “ragionevole dubbio” sulla correttezza della sentenza. Un dato che segnala una sfiducia sistemica e che spiega, almeno in parte, la persistenza dell’attenzione mediatica. Le emozioni associate al caso sono forti. Prevalgono lo sdegno (27%) e la rabbia (17%), ma anche la curiosità (17,4%). Dietro  queste reazioni emerge un bisogno di verità: un bisogno che per il 30% del campione si accompagna anche alla speranza che questa verità possa ancora essere raggiunta.

In questo senso, Garlasco diventa un vero e proprio fenomeno di comunicazione. Non solo un fatto di cronaca, ma il luogo simbolico di un bisogno di riparazione e di partecipazione: la rivendicazione, da parte dei cittadini, della legittimità di interrogarsi, discutere e valutare criticamente ciò che viene raccontato dai media. Anche i media tradizionali, pur restando centrali, non sono più spazi unidirezionali. Televisione, stampa e talk show diventano arene di dibattito in costante dialogo con ciò che nasce online. Contenuti, linguaggi e protagonisti si spostano continuamente dalla rete ai media mainstream e viceversa, in una dinamica di piena crossmedialità.

Se la televisione resta il principale punto di riferimento informativo per il 63% del campione, tra i più giovani il ruolo centrale è giocato dai social: per il 38% sono i singoli post a rappresentare la principale fonte di informazione, più ancora dei canali online tradizionali, a partire da YouTube. Accanto ai bisogni di giustizia e di verità, quello di partecipazione emerge così come il terzo motore del “successo” del caso Garlasco, ormai riconosciuto come una vera case history di comunicazione e già oggetto di studio in diverse università, in Italia e all’estero.

Le ragioni dichiarate dagli intervistati confermano questo quadro.  Il bisogno di giustizia è indicato dal 30,9%, spesso accompagnato dal desiderio personale di capire come siano realmente andate le cose (lo dichiara il 26.2 %).  Ma una mobilitazione così ampia non può che fondarsi  su motivazioni diverse e stratificate. Gli elementi più morbosi, che alimentano la curiosità e vengono ammessi dal 24,4% del campione, convivono con spinte di tipo cognitivo: un intervistato su cinque segue il caso per comprendere meglio come vengono condotte le indagini.
Un coinvolgimento che parte dalla pancia e arriva alla testa, e tiene sospesi milioni di italiani.

 

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Il Natale degli italiani, tra consumi, decrescita e impegno etico Italia

I parenti, la messa, i regali utili: il Natale consolatorio ma senza illusioni degli italiani

di Monica Fabris

Referendum 2025. Cosa pensano gli italiani di questo strumento? Senza categoria

Cosa pensano gli italiani dei referendum? Che sono importanti, ma poi li disertano

di Monica Fabris

Piazza San Pietro, simbolo del rapporto tra gli italiani e la religione Costume

Il nuovo Papa e il bisogno di religione degli italiani di oggi

di Monica Fabris

era tecnologica Scienze

Il significato dei dati e le nuove infrastrutture

di Monica Fabris

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.