Mobilità docenti 2025: pubblicati i risultati

Arriva la comunicazione ufficiale per gli insegnanti che hanno richiesto il trasferimento o il passaggio di ruolo per il nuovo anno scolastico

È prevista per oggi, venerdì 23 maggio 2025, la pubblicazione dei risultati relativi alla mobilità del personale docente, come stabilito dall’ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025. Gli esiti sono disponibili sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di competenza e vengono inviati via email agli interessati.

Come sono comunicati i risultati della mobilità

I docenti che hanno presentato domanda di trasferimento, passaggio di cattedra o di ruolo ricevono una comunicazione formale via email. L’indirizzo utilizzato è quello registrato nella piattaforma Istanze Online del Ministero dell’Istruzione. In parallelo, gli elenchi vengono pubblicati sui siti ufficiali degli UST, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La comunicazione sarà inoltrata anche:

alla scuola di provenienza;

alla scuola di destinazione;

alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.

Nuovi vincoli per i trasferimenti: cosa prevede l’O.M. 36/2025

Secondo quanto stabilito dall’O.M. 36/2025, i docenti che ottengono una nuova sede per domanda volontaria (sia per motivi territoriali che professionali) non potranno presentare ulteriori richieste di mobilità per i tre anni successivi.

Inoltre, non è consentita la rinuncia al trasferimento concesso, salvo casi eccezionali, come:

Eventi gravi e documentabili avvenuti dopo la presentazione della domanda;

disponibilità del posto precedentemente occupato;

nessun impatto sull’organico e sulla gestione delle assegnazioni.

In caso di rinuncia accettata, non verranno modificati i trasferimenti già effettuati.

Nuovo incarico a partire dall’inizio dell’anno scolastico

I docenti interessati prenderanno servizio nella nuova sede dall’avvio del prossimo anno scolastico. Sarà compito dei dirigenti scolastici delle nuove istituzioni comunicare l’assunzione di servizio all’UST e alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

