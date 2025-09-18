VLD UniCredit

Scuola

UniCredit Foundation rilancia la lotta alla povertà educativa con 14 milioni di euro per 30 progetti in Europa

di Marta Rossi

Con il nuovo anno scolastico, UniCredit Foundation presenta i risultati della Edu-Fund Platform: 30 progetti selezionati in 12 Paesi europei per contrastare l’abbandono scolastico e promuovere l’inclusione educativa, con un investimento complessivo di 14 milioni di euro.

18 Settembre 2025

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, UniCredit Foundation accende i riflettori su un tema cruciale: il contrasto alla povertà educativa giovanile. Lo fa presentando i risultati concreti della Edu-Fund Platform, la principale iniziativa lanciata dalla Fondazione per sostenere l’istruzione inclusiva e di qualità nei 12 Paesi europei in cui il Gruppo UniCredit è presente.

Attiva da luglio 2024, la piattaforma ha raccolto in nove mesi oltre 500 candidature da parte di organizzazioni non profit, proponendo interventi destinati a giovani tra gli 11 e i 19 anni. Obiettivi principali: prevenire l’abbandono scolastico, migliorare i risultati di apprendimento, e preparare gli studenti all’università e al lavoro.

«Con questa iniziativa vogliamo affrontare le cause strutturali della povertà educativa», spiegano dalla Fondazione, «sostenendo progetti che investono nella formazione degli insegnanti, nell’orientamento e nei programmi di inserimento lavorativo».

Il Comitato di Valutazione, composto da esperti del settore non profit e del mondo accademico, ha selezionato 30 progetti ad alto impatto, suddivisi in tre categorie — small, mid e large-scale — per garantire il sostegno sia a iniziative locali che a programmi transnazionali di più ampia portata.

Il contributo economico complessivo ammonta a 14 milioni di euro, segno tangibile dell’impegno della Fondazione per un futuro più equo. I progetti selezionati, aggiungono, «dimostrano che l’innovazione sociale, quando è radicata nei territori, può davvero generare un impatto reale e duraturo». «Con la Edu-Fund Platform vogliamo sostenere soluzioni concrete e coraggiose per combattere la povertà educativa», ha dichiarato Silvia Cappellini, General Manager di UniCredit Foundation, «mettendo a disposizione risorse significative e affidandoci a chi lavora quotidianamente a fianco delle comunità locali. Al tempo stesso, scegliamo di credere nel potenziale di ogni ragazzo, contribuendo a costruire nuove opportunità e orizzonti cui aspirare».

Con la Edu-Fund Platform, UniCredit Foundation rinnova il proprio ruolo di motore di cambiamento sociale, offrendo ai giovani europei nuove opportunità per apprendere, crescere e costruire un futuro migliore.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
La sede di BPER Ambiente

BPER, oltre 61mila km sostenibili: record di partecipazione per “Piantiamola di inquinare!”

di Marta Rossi

enel e fipav Sport

Enel e Fipav insieme per promuovere sport, inclusione ed energia sostenibile

di Marta Rossi

Firma protocollo FiberCop-UPI Infrastrutture

FiberCop e UPI insieme per una fibra ottica sostenibile: firmato il protocollo per interventi meno invasivi

di Marta Rossi

Stefano Barrese, Intesa Sanpaolo Pmi

Intesa Sanpaolo porta 12 Pmi italiane nella Silicon Valley

di Marta Rossi

Tutti i post

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.