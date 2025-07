Università: Padova al primo posto come miglior ateneo italiano. E al Centro-Sud ci sono più iscritti

Università italiane: i dati sugli iscritti al nord, al centro e al sud

Stando ai dati provvisori dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, nell’anno accademico 2024/2025, il numero degli immatricolati ha subito un incremento importante, con un aumento del 5,3% rispetto a marzo 2024.

Aumento che si concentra maggiormente negli atenei delle regioni centrali (+14%), e con un aumento di iscrizioni presso gli atenei meridionali del 6,1 %.

Situazione completamente differente al Nord, dove la percentuale dei nuovi iscritti si riduce, con solo un +2% rispetto a marzo 2024.

La classifica delle facoltà più richieste

Tra le facoltà più richieste e con il tasso più alto di occupabilità, vi sarebbero quelle ad indirizzo scientifico e sanitario, insieme a quelle dell’ambito giuridico-economico ed infine quelle ad indirizzo artistico-letterario e sociale.

L’area disciplinare giuridica, economica e sociale fa registrare il 35,4% delle immatricolazioni (corso di studi in Economia in primis). Al secondo posto troviamo per numero di immatricolazioni, l’area delle discipline Stem, 28,6%, di cui il 42,6% nei corsi di ingegneria industriale e dell’informazione. In terza posizione, l’area Sanitaria e Agro-Veterinaria con il 18,4% di immatricolati di cui il 66,7% in ambito medico-sanitario e farmaceutico. Solo in ultima posizione l’area Artistica, letteraria e sociale con il 17,6% degli immatricolati, di cui il 29,1% ha scelto corsi di laurea del gruppo educazione e formazione.