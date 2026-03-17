MM verso la Giornata mondiale dell’Acqua, con installazioni, Vodcast e una nuova casetta

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall’Onu e che quest’anno si celebra domenica 22 marzo, MM Spa – gestore del servizio idrico di Milano – invita cittadini e appassionati a vivere un’esperienza unica dedicata all’acqua, tra innovazione e tecnologia. La Giornata Mondiale dell’Acqua è infatti l’occasione per ricordare l’importanza di questa fondamentale risorsa e di una sua gestione sostenibile anche grazie a tecnologie all’avanguardia, recupero e riuso delle acque e progetti di economia circolare. Per questo l’azienda milanese, partecipata al 100% dal Comune di Milano, ha organizzato una serie di iniziative educative, culturali e scientifiche per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza.

Acqua Inaudita: un viaggio acustico lungo tutta la filiera idrica

La novità di quest’anno è la nuova installazione “Acqua Inaudita”, presso la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5, il museo d’impresa di MM (www.centraleacquamilano.it): un’esperienza immersiva che trasporta il visitatore nella prospettiva di una goccia d’acqua, dall’emungimento alla restituzione in ambiente. Con apposite cuffie, sarà possibile ascoltare i suoni del ciclo idrico, ricreati non con registrazioni, ma con software di ingegneria acustica sviluppati appositamente per questa installazione. “Acqua Inaudita” sarà inoltre disponibile sul sito di MM Spa, per permettere a tutti di vivere l’esperienza anche da remoto.

Una nuova casetta dell’acqua per Milano

Giovedì 19 marzo, presso l’ex Villaggio Olimpico, esattamente in via Ripamonti angolo via Lorenzini, sarà installata una nuova casetta dell’acqua per il quartiere che erogherà acqua fresca, gratuita, naturale e frizzante, per tutti i cittadini. Si tratta della 54° in città, a conferma del crescente gradimento per questi impianti, veri e propri testimonial dell’acqua di Milano. L’utilizzo delle case dell’acqua, inoltre, consente di ridurre il numero di bottiglie di plastica da smaltire e le emissioni di gas climalteranti.

Vodcast e nuova rubrica video del Presidente

Dal 22 marzo MM lancia un vodcast realizzato dal presidente, Elio Franzini e dall’amministratore delegato, Francesco Mascolo: due puntate di 15 minuti ciascuna, e dieci pillole tematiche, che saranno pubblicate sui social di MM (Linkedin e Instagram) e sulle principali piattaforme podcast fino al 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Visite guidate agli impianti: storia, tecnologia e sostenibilità

Tornano anche le visite guidate agli impianti gestiti da MM Spa, con la novità dell’inclusione del manufatto fognario Bonomelli, costruito tra l’inizio del 1900 e il 1927, a circa nove metri sottoterra. Saranno visitabili anche la Centrale dell’Acqua di via Anfossi, in funzione dal 1915, e i depuratori di Nosedo e San Rocco, che ogni giorno trattano le acque reflue per oltre 2 milioni di abitanti equivalenti.