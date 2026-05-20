La cicatrice del territorio: il grande paradosso italiano tra urgenza climatica e infrastrutture lumaca

Resilienza climatica, un’espressione che ricorre come un mantra nei corridoi dei ministeri e nei consigli d’amministrazione delle grandi utility italiane. Una formula suggestiva, quasi rassicurante, che evoca l’immagine di un Paese capace di piegarsi alle violente manifestazioni del meteo estremo senza spezzarsi. Eppure, grattando via la vernice della retorica della transizione ecologica, la realtà dei territori racconta una storia profondamente diversa. Quella di un’Italia strutturalmente fragile, dove i grandi investimenti infrastrutturali e i fondi europei si scontrano quotidianamente con una burocrazia paralizzante, veti locali e una cronica incapacità di spesa.

Mentre il cambiamento climatico accelera, modificando il regime delle piogge e intensificando i periodi di siccità estrema, la messa a terra delle grandi opere idriche, di digitalizzazione e di messa in sicurezza del territorio procede al passo felpato di una macchina statale novecentesca.

Il costo dell’inerzia e i numeri del rischio

Il dibattito sulla sostenibilità delle grandi opere non è più una questione ideologica per comitati ambientalisti, ma una stringente necessità economica. Ogni anno che passa senza completare le infrastrutture necessarie per contrastare il dissesto idrogeologico costa all’Italia miliardi di euro in soli danni d’emergenza. Ormai la stragrande maggioranza dei comuni italiani presenta aree a rischio per frane o alluvioni, e milioni di cittadini vivono o lavorano in zone classificate a pericolosità media o elevata.

Il paradosso italiano si manifesta in tutta la sua evidenza quando si analizza la gestione delle risorse idriche. In un Paese teoricamente ricco d’acqua, la rete degli acquedotti è un colabrodo. Mediamente, oltre il quaranta per cento dell’acqua immessa nelle condutture viene persa lungo il tragitto a causa dell’obsolescenza delle infrastrutture, con picchi che in alcune aree del Mezzogiorno e delle isole superano abbondantemente il cinquanta per cento. Significa che un litro d’acqua su due svanisce nel sottosuolo prima ancora di raggiungere i rubinetti delle case o i campi coltivati. I progetti di digitalizzazione delle reti e di installazione di contatori intelligenti procedono a macchia di gatto, bloccati da gare d’appalto infinite e ricorsi al Tar.

La trappola burocratica dei fondi e il nodo della capacità di spesa

I grandi piani di ripresa e i fondi strutturali europei avrebbero dovuto rappresentare la svolta. Miliardi di euro teoricamente destinati alla transizione ecologica, alla gestione del rischio alluvionale e al potenziamento degli invasi agricoli per combattere la siccità. Tuttavia, la disponibilità finanziaria si è scontrata con il vero collo di bottiglia del sistema Paese: la capacità tecnica e amministrativa degli enti locali e delle stazioni appaltanti.

Progettare una grande opera che rispetti i rigidi criteri di sostenibilità europei richiede competenze ingegneristiche e ambientali di altissimo livello. Molti piccoli comuni e consorzi di bonifica, svuotati di personale da anni di blocco del turnover, si sono trovati nell’impossibilità persino di presentare i progetti, oppure hanno visto i propri bandi respinti per vizi formali. Nelle grandi opere strategiche, il tempo medio che intercorre tra l’assegnazione dei fondi e l’apertura del cantiere supera spesso i cinque anni. Un’era geologica se confrontata con la velocità con cui si manifestano gli shock climatici.

Il bilancio di sostenibilità e il dilemma dell’impatto locale

Un altro fronte caldo è quello che unisce l’utilità nazionale all’impatto locale. Spesso le grandi opere necessarie per la transizione energetica o idrica – come i grandi bacini di accumulo, i parchi eolici offshore o le infrastrutture per il trasporto dell’idrogeno e dell’energia verde – subiscono la forte opposizione dei territori che dovrebbero ospitarle. È la sindrome del “non nel mio cortile”, alimentata a volte da una reale mancanza di trasparenza da parte dei costruttori, altre da una miopia politica che preferisce il consenso immediato alla pianificazione strategica.

Il vero bilancio di sostenibilità di un’opera non dovrebbe limitarsi a calcolare le emissioni di anidride carbonica risparmiate, ma dovrebbe includere il valore sociale ed economico restituito alla collettività. Se un grande cantiere per una diga o una ferrovia ad alta capacità devasta l’economia agricola locale senza prevedere adeguate compensazioni, la transizione smette di essere percepita come un’opportunità e diventa un’imposizione. La sfida sta nel superare la logica dell’emergenza permanente, integrando la tutela del paesaggio con la necessità inderogabile di renderlo resiliente.

Il rischio di una transizione a metà

L’Italia si trova a un bivio fondamentale per il suo futuro industriale e sociale. Continuare a gestire le infrastrutture con la logica del rinvio e dei piccoli interventi a pioggia significa condannare il territorio a una progressiva marginalizzazione economica. Senza reti idriche moderne, l’agricoltura di precisione è impossibile; senza una rete elettrica digitalizzata e flessibile, l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili non potrà mai essere distribuita capillarmente.

Il successo della sfida climatica non si misurerà sul numero di progetti approvati sulla carta o sui tweet celebrativi all’arrivo dei finanziamenti europei. Si misurerà sui metri cubi di acqua risparmiata, sui versanti collinari messi in sicurezza e sulle tonnellate di emissioni realmente evitate. Fino a quando la burocrazia peserà più del cemento sostenibile, la resilienza italiana rimarrà un concetto astratto scritto nei documenti di programmazione, mentre la terra, sotto i nostri piedi, continuerà a franare.