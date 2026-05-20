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MM porta la sua esperienza sulla resilienza idrica nel progetto europeo SafeCREW

di redazione

Nel corso dei tre anni e mezzo di attività, SafeCREW ha sviluppato approcci, linee guida e strumenti innovativi pensati per aiutare i sistemi di approvvigionamento idrico ad affrontare le criticità legate agli impatti climatici.

20 Maggio 2026

La gestione resiliente delle risorse idriche e la tutela della qualità dell’acqua potabile sono tra le principali sfide che il settore affronta oggi, soprattutto alla luce degli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. In questo contesto si inserisce il progetto europeo SafeCREW, iniziativa finanziata nell’ambito di Horizon Europe che punta a supportare i gestori del servizio idrico nello sviluppo di strumenti e strategie per garantire standard elevati di qualità dell’acqua in tutta l’Unione Europea.

Tra i protagonisti del percorso progettuale anche MM, che ha contribuito portando la propria esperienza concreta nella gestione dell’acqua potabile come caso di studio applicato. L’azienda ha partecipato alla conferenza conclusiva del progetto a Bruxelles, occasione di confronto tra operatori del settore, istituzioni europee e comunità scientifica sui risultati raggiunti e sulle prospettive future della resilienza idrica.

Nel corso dei tre anni e mezzo di attività, SafeCREW ha sviluppato approcci, linee guida e strumenti innovativi pensati per aiutare i sistemi di approvvigionamento idrico ad affrontare le criticità legate agli impatti climatici, con particolare attenzione alla sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano.

L’esperienza condivisa da MM ha evidenziato l’importanza di integrare ricerca scientifica e operatività sul campo, valorizzando soluzioni in grado di trasformare l’innovazione in applicazioni concrete e misurabili. Il confronto tra i diversi attori coinvolti ha inoltre confermato il ruolo strategico della collaborazione internazionale nel promuovere modelli di gestione sempre più sostenibili, sicuri e adattabili.

La cooperazione tra progetti europei, gestori del servizio idrico e mondo della ricerca rappresenta infatti un elemento chiave per accelerare lo sviluppo di strumenti efficaci e favorire la diffusione delle migliori pratiche. Un percorso che contribuisce a rafforzare la capacità dei sistemi idrici europei di rispondere alle sfide ambientali future, garantendo qualità, sicurezza e continuità del servizio ai cittadini.

 

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