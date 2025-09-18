Ambiente
BPER, oltre 61mila km sostenibili: record di partecipazione per “Piantiamola di inquinare!”
Si è conclusa con numeri in crescita l’edizione 2025 di “Piantiamola di inquinare!”, l’iniziativa di BPER che mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti, incentivandoli a recarsi in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino. Realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity, l’iniziativa ha visto quest’anno 430 dipendenti impegnati nel periodo tra luglio e settembre, per un totale di 61.532 chilometri percorsi e 8,6 tonnellate di CO₂ risparmiate. Un traguardo che equivale all’assorbimento annuale di oltre 1.231 alberi adulti.
Oltre alla misurazione del risparmio di CO₂, stimato in circa 1 kg per ogni 7 km percorsi, la piattaforma Wecity ha permesso di monitorare in tempo reale le tratte effettuate, certificare i chilometri percorsi e stimolare la partecipazione attraverso classifiche individuali e regionali.
“Il successo di quest’anno è la dimostrazione concreta di come l’impegno collettivo possa tradursi in un beneficio reale per l’ambiente e per la comunità”, sottolinea Andrea Merenda, Chief People Officer di BPER. “Iniziative come ‘Piantiamola di inquinare!’ ci aiutano a diffondere una cultura della sostenibilità che parte dal singolo e si riflette sull’intera organizzazione”.
“L’edizione di quest’anno mostra come una gamification calata ad hoc sulla realtà aziendale permette di avere un maggior coinvolgimento dei dipendenti e una maggiore riduzione delle emissioni di CO2. Andando infatti a premiare la frequenza di utilizzo della bici, invece della sola performance chilometrica, gli utenti sono raddoppiati. Anche dal punto di vista degli spostamenti, la variazione è stata notevole”, ha aggiunto Paolo Ferri, fondatore e CEO di Wecity.
I risultati dell’iniziativa si collocano temporalmente all’interno delle iniziative previste in occasione della ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre 2025.
Devi fare login per commentareAccedi