La COP31 si è chiusa senza un accordo. Tra i grandi attori che devono sedersi a quel tavolo, d’ora in poi, ci sono i governi delle città, protagoniste della transizione climatica.

Arrivando ad Antalya, per la COP31, mi son sentita immersa in un mondo intero fatto di persone. Persone provenienti da ogni parte del mondo, con storie, competenze, esperienze e sensibilità diverse, ma accomunate dalla volontà di confrontarsi su una delle questioni più importanti del nostro tempo. Scienziati, amministratori, rappresentanti delle istituzioni, imprese, associazioni, giovani, organizzazioni internazionali. Una comunità straordinariamente ampia che si è incontrata per condividere conoscenze, mettere a disposizione esperienze e, soprattutto, cercare soluzioni.

È un’immagine che merita di essere raccontata, anche perché rischia di scomparire dietro la narrazione fatta di negoziati difficili, contrapposizioni politiche, compromessi insufficienti e risultati che non sono all’altezza delle aspettative. Le notizie che arrivano dalle conferenze sul clima sono importanti e non dobbiamo sottovalutare le difficoltà del multilateralismo. Ad Antalya, ancora una volta, le distanze tra i Paesi e gli interessi delle lobby dei combustibili fossili hanno mostrato quanto sia complesso trovare una direzione condivisa, proprio mentre la crisi climatica richiederebbe decisioni più rapide e coraggiose.

In questo contesto, ho apprezzato particolarmente la posizione espressa dal commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra: «Meglio nessun accordo che un accordo sbagliato». È un’affermazione che condivido, perché restituisce un significato preciso alla responsabilità politica. La necessità di arrivare a un’intesa non può diventare un alibi per accettare un compromesso che arretra rispetto agli impegni già assunti, che non affronta con chiarezza il superamento della dipendenza dai combustibili fossili o che indebolisce la credibilità dell’intero processo climatico. Il multilateralismo è fondamentale, ma non può ridursi alla ricerca di un accordo a qualsiasi costo. Deve produrre avanzamenti reali, coerenti con le evidenze scientifiche e con l’urgenza della crisi che stiamo vivendo.

La posizione europea ha il merito di indicare una direzione e di non confondere il dialogo con la rinuncia all’ambizione. Ma la partita non si esaurisce ad Antalya. Guardare già alla COP32 di Addis Abeba significa riconoscere che abbiamo bisogno di uno sguardo lungo, capace di costruire alleanze, rafforzare la cooperazione internazionale e preparare una proposta politica: una strategia che tenga insieme decarbonizzazione, sicurezza energetica, adattamento, risorse finanziarie e giustizia climatica. E soprattutto che sappia coinvolgere quei soggetti che la transizione la stanno già realizzando.

Sarebbe però un errore fermarsi alla lettura delle difficoltà. Perché, al di là delle frenate e delle sconfitte, c’è una quantità enorme di persone che continua a lavorare, a studiare, a sperimentare e a costruire risposte. Non possiamo permetterci di ignorare queste energie. È un patrimonio di competenze e di fiducia che va riconosciuto e messo nelle condizioni di incidere sulle decisioni.

La domanda che mi porto a casa da Antalya è proprio questa: come possiamo fare in modo che tutto questo lavoro, questa disponibilità e questa capacità di innovazione diventino sempre più parte integrante della governance climatica internazionale?

La mia proposta è semplice: alle COP dobbiamo invitare le città, e dobbiamo dare loro un ruolo da protagoniste.

Non si tratta di aggiungere qualche sindaco al programma degli incontri istituzionali o di riservare alle amministrazioni locali uno spazio di testimonianza. Si tratta di riconoscere che le città sono già oggi tra gli attori più dinamici della transizione e che, in molti casi, stanno procedendo a una velocità superiore rispetto agli Stati di cui fanno parte.

I numeri lo dimostrano. Secondo i dati, tre città su quattro della rete C40 Cities stanno riducendo le emissioni più rapidamente dei rispettivi Paesi così come le 112 città della Mission climate-neutral and smart cities by 2030, tra cui 9 città italiane, che hanno piani validati per tagliare almeno l’80% delle emissioni entro il 2030 mentre l’Unione Europea nel suo complesso punta a un taglio del 55%. Sono dati che dovrebbero farci riflettere, perché raccontano una dinamica importante: mentre a livello nazionale le decisioni possono incontrare ostacoli politici, economici e geopolitici, nei territori esistono amministrazioni che hanno scelto di trasformare gli obiettivi climatici in politiche pubbliche, investimenti e cambiamenti concreti.

Le città partono dai problemi quotidiani delle persone e dalla necessità di risolverli. Devono affrontare l’inquinamento atmosferico, la mobilità, la povertà energetica, la riqualificazione degli edifici, il consumo di suolo, la gestione delle risorse idriche, le ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi. La transizione ecologica, nei territori, non è un capitolo di un documento programmatico: è una questione che riguarda la salute, il lavoro, la qualità dell’abitare, i servizi e le opportunità delle comunità.

È anche per questo che le città possono diventare laboratori straordinari di innovazione. Londra, con le sue politiche per ridurre l’inquinamento e le emissioni del trasporto urbano; Parigi, che sta ripensando lo spazio pubblico, la mobilità e il rapporto tra cittadini e ambiente urbano; Varsavia, impegnata nella trasformazione del proprio sistema energetico e nella riduzione della dipendenza dal carbone. Sono esperienze diverse, sviluppate in contesti economici e politici differenti, ma accomunate dalla capacità di tradurre una visione di cambiamento in interventi che incidono sulla vita delle persone.

Naturalmente, non tutte le città hanno le stesse risorse, le stesse competenze o le medesime condizioni di partenza. E sarebbe sbagliato pensare che il livello locale possa sostituire quello nazionale o internazionale. Le amministrazioni hanno bisogno di risorse finanziarie, strumenti normativi, capacità progettuale e un quadro di politiche coerente. Ma proprio per questo devono essere ascoltate dove queste condizioni vengono definite.

Oggi le COP rappresentano il luogo nel quale i governi discutono gli impegni climatici globali. Ma quegli impegni devono poi essere realizzati nei territori. È lì che si decide se una strategia energetica diventa una comunità energetica, se un obiettivo di efficienza si traduce nella riqualificazione di una scuola, se un piano di adattamento protegge un quartiere dalle ondate di calore, se una politica sulla mobilità offre alternative concrete all’utilizzo dell’automobile privata.

E allora perché non rendere la presenza delle città strutturale nel processo delle COP? Perché non prevedere una rappresentanza stabile dei sindaci, chiamati a portare risultati, progetti, criticità e proposte direttamente ai tavoli internazionali? Non come ospiti, ma come interlocutori riconosciuti.

I sindaci avrebbero molto da raccontare. Potrebbero mostrare che cosa funziona, quali politiche hanno prodotto risultati, quali investimenti hanno generato benefici ambientali e sociali, ma anche quali ostacoli impediscono di accelerare. Potrebbero soprattutto dimostrare che la transizione non è soltanto una questione di obiettivi lontani nel tempo, ma un processo che può migliorare da subito la vita delle comunità.

C’è poi un tema che considero decisivo: la fiducia. In una fase storica nella quale la crisi climatica rischia di essere percepita da una parte dell’opinione pubblica come una questione distante, complicata o addirittura divisiva, le città hanno la possibilità di rendere visibili i risultati. Possono raccontare la transizione attraverso le scuole, i quartieri, gli edifici, il trasporto pubblico, le imprese e i servizi. Possono dimostrare che la sostenibilità non è un costo astratto, ma un investimento sul benessere delle persone e sulla competitività dei territori.

È una responsabilità politica, prima ancora che amministrativa. Perché non basta avere ragione sulla necessità della transizione: bisogna essere capaci di costruire consenso, coinvolgere le comunità e distribuire in modo equo benefici e costi del cambiamento. E questo richiede ascolto, partecipazione e una presenza istituzionale vicina ai cittadini. Il posto dei sindaci e delle città è questo: in prima fila, per provare a evitare, la prossima volta, alla prossima COP di Addis Abeba, di raccontare un’altra sconfitta.