Quanti morti per il caldo servono per capire che dobbiamo ripensare le città?

L’emergenza caldo sta flagellando l’Italia, e soprattutto le nostre città che devono essere ripensate senza aspettare ondate di morti

L’Europa sta vivendo una delle ondate di calore più intense mai registrate. Le temperature eccezionali che stanno investendo il vecchio continente non rappresentano un’anomalia passeggera, ma l’ennesima conferma di una tendenza ormai inequivocabile: il cambiamento climatico sta accelerando e l’Europa ne paga un prezzo altissimo.

La fotografia di questi giorni è chiara. Il meteorologo del Washington Post Ben Noll ha sintetizzato con un dato tanto semplice quanto sconvolgente la portata dell’evento: “Lunedì 22 giugno solo l’1,2 per cento della Terra rischia di essere stato più caldo del punto più caldo in Francia: il Sahara, i deserti occidentali degli Stati Uniti e il Medio Oriente.” Una frase che racconta meglio di qualsiasi grafico quanto il clima europeo stia cambiando.

Ma il punto non è soltanto il termometro. Il caldo estremo mette in crisi il funzionamento stesso delle nostre società. Tutto ciò che ci circonda è coinvolto nelle conseguenze del cambiamento climatico. I binari ferroviari si deformano e rallentano la circolazione dei treni. I data center, cuore dell’economia digitale, faticano a trovare acqua sufficientemente fredda per il raffreddamento dei sistemi. Le piste aeroportuali raggiungono temperature critiche causando disagi per voli e sicurezza dei passeggeri. Le reti elettriche vengono sottoposte a una doppia pressione: da un lato l’aumento dei consumi per la climatizzazione eccezionale, dall’altro le elevate temperature del terreno e delle infrastrutture che ne compromettono l’efficienza. Le scuole diventano inagibili, i centri estivi vengono sospesi, molte attività produttive e lavorative devono essere interrotte perché lavorare a ‘certe temperature’ non è più possibile.

Il cambiamento climatico smette così di essere una questione ambientale e diventa un problema di funzionamento del Paese.

Per la seconda volta nella sua storia, il Met Office britannico ha classificato il caldo come un pericolo diretto per la vita anche delle persone in buona salute, emettendo un’allerta che interessa un’ampia area compresa tra il Galles e Londra. È un fatto senza precedenti che testimonia come il rischio non riguardi più soltanto le persone più fragili.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato con altrettanta chiarezza: siamo di fronte a una vera emergenza sanitaria. Le ondate di calore provocano un aumento della mortalità, aggravano le patologie croniche, sovraccaricano i sistemi sanitari e incidono profondamente sulla salute fisica e mentale delle persone.

Ma c’è un altro aspetto che troppo spesso rimane ai margini del dibattito: il caldo genera enormi diseguaglianze.

Le città non sono tutte uguali. I quartieri non sono tutti uguali. Chi vive in abitazioni moderne, in aree ricche di verde urbano e con accesso alla climatizzazione affronta condizioni molto diverse rispetto a chi vive nei quartieri più vulnerabili, in edifici costruiti decenni fa, privi di spazi verdi e con scarse possibilità economiche. L’emergenza climatica è già oggi un moltiplicatore delle diseguaglianze sociali.

E questa disparità si riproduce anche su scala globale. I Paesi che storicamente hanno contribuito maggiormente alle emissioni di CO₂ dispongono oggi di maggiori risorse economiche, tecnologiche e infrastrutturali per proteggersi dagli effetti del riscaldamento globale. Al contrario, le popolazioni che meno hanno contribuito alla crisi climatica sono spesso quelle che ne subiscono gli impatti più devastanti. È una questione di giustizia climatica che riguarda direttamente anche l’Europa.

Le ondate di calore rappresentano forse la manifestazione più lineare del cambiamento climatico. Non richiedono interpretazioni sofisticate. Ogni estate ci mostrano, con sempre maggiore evidenza, cosa significa vivere in un continente che si riscalda a una velocità più elevata rispetto alla media globale.

Per questo continuare a trattare il clima come una politica settoriale significa non aver compreso la dimensione della sfida. Il clima riguarda la salute, la sicurezza, la produttività, l’economia, l’energia, la pianificazione urbana, la scuola, il lavoro e la coesione sociale. In altre parole, riguarda la qualità della nostra democrazia e la capacità delle istituzioni di proteggere i cittadini.

La domanda, allora, non è più se intervenire. La domanda è come.

La risposta passa innanzitutto dalle città.

Va ripensato completamente il loro funzionamento. Dagli spazi urbani che devono essere capaci di adattarsi alla nuova realtà climatica: più alberi, più ombra, più suolo permeabile, edifici efficienti, sistemi di raffrescamento urbano, rifugi climatici, reti idriche resilienti, infrastrutture progettate per temperature che fino a pochi anni fa sembravano impensabili. All’adattamento che non può più essere considerato un capitolo marginale: deve diventare una priorità degli investimenti pubblici.

Servono, quindi, processi immediati di finanziamento dedicati all’adattamento climatico delle città. Nei prossimi anni si deciderà la capacità dell’Europa di continuare a garantire salute, servizi essenziali e competitività economica.

Allo stesso tempo, l’adattamento da solo non basta. Promuovere una rapida decarbonizzazione resta un bisogno esistenziale. Ridurre le emissioni significa ridurre il rischio futuro e costruire maggiore sicurezza per le prossime generazioni.

Questa emergenza sanitaria e sociale dimostra quanto il clima debba diventare la priorità strategica dell’Europa, sia nelle politiche interne sia nelle relazioni internazionali. Ma soprattutto dimostra che non esistono scorciatoie.

O affrontiamo insieme questa crisi — come parte politica, come istituzioni, come amministratori, come imprese e come cittadini — oppure non avremo alcuna possibilità di costruire una risposta all’altezza della sfida.

La responsabilità più grande ricade inevitabilmente sulla politica e sulla governance. Governare significa scegliere le priorità, orientare gli investimenti, cambiare la destinazione delle risorse e assumersi la responsabilità delle decisioni. Oggi sappiamo quali sono i rischi e conosciamo gli strumenti per affrontarli. Non ci manca la conoscenza, ma la velocità dell’azione e forse – ancora, nonostante tutto, la volontà.