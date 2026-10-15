“Un albero per Azionista”: Generali rinnova per il quinto anno il proprio impegno a favore dell’ambiente

Generali, per il quinto anno consecutivo, rinnova il proprio impegno a favore della riforestazione e della tutela della biodiversità con “Un albero per Azionista”, il progetto che trasforma la partecipazione degli azionisti all’Assemblea di Assicurazioni Generali in un gesto concreto per l’ambiente. Avviata nel 2022, l’iniziativa prevede la piantumazione di un albero per ogni azionista presente all’Assemblea.

In cinque anni, “Un albero per Azionista” ha contribuito alla protezione e al ripristino di diversi ecosistemi italiani, sostenendo territori colpiti dagli effetti di eventi climatici estremi, dall’erosione e da squilibri ambientali.

A seguito dell’assemblea del 23 aprile 2026, “Un albero per Azionista” prosegue il proprio percorso di crescita: dal lancio del progetto nel 2022, sono stati messi a dimora complessivamente oltre 17 mila alberi. Un traguardo che testimonia la continuità dell’iniziativa e la volontà di Generali di generare un impatto positivo e duraturo nei territori e nelle comunità in cui opera.

Nel 2026 il progetto fa tappa alla Riserva Naturale Torbiere del Sebino, in Lombardia, e continua il proprio impegno per la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali italiani attraverso interventi realizzati in diverse aree del Centro-Nord. Le attività interesseranno inoltre la laguna di Lio Piccolo (Venezia), San Vigilio di Marebbe, Corvara, la Val di Fiemme e le colline toscane in provincia di Pisa, contribuendo alla tutela della biodiversità, al rafforzamento della resilienza degli ecosistemi e alla valorizzazione del patrimonio naturale locale. Come già avvenuto nel 2025, gli interventi non si concentrano in un’unica area, ma sono distribuiti su territori caratterizzati da specifiche esigenze ambientali, con l’obiettivo di massimizzarne l’efficacia e l’impatto positivo.

Nell’ambito delle attività realizzate presso la Riserva Naturale Torbiere del Sebino, lo scorso 25 settembre, un gruppo di azionisti che hanno partecipato all’ultima Assemblea di Assicurazioni Generali e alcuni dipendenti del gruppo hanno preso parte direttamente alle attività di piantumazione, in un’area di particolare valore naturalistico e paesaggistico. L’iniziativa ha consentito ai partecipanti di contribuire concretamente alla messa a dimora degli alberi e di osservare da vicino gli effetti positivi del progetto sulla tutela della biodiversità locale e sulla conservazione di un ecosistema prezioso e delicato, rafforzandone la capacità di rispondere alle pressioni ambientali.

Le attività sono realizzate in collaborazione con CO2 Advisor, Etifor e WowNature, partner che affiancano Generali nella pianificazione e nell’attuazione degli interventi di tutela e rigenerazione ambientale.

La quinta edizione rappresenta una nuova tappa di un percorso che, anno dopo anno, ha ampliato la propria presenza sul territorio nazionale. Dalle aree alpine colpite dalla tempesta Vaia e dalla proliferazione del bostrico fino agli ecosistemi lagunari e fluviali, il progetto ha sostenuto interventi mirati, definiti sulla base delle necessità specifiche dei diversi territori.

Con “Un albero per Azionista”, Generali collega la partecipazione alla vita societaria a un gesto di responsabilità collettiva, coinvolgendo azionisti, partner e comunità nella tutela del patrimonio naturale italiano. Un impegno che guarda al lungo periodo e contribuisce alla creazione di valore sostenibile per le persone e per i territori, inserendosi nella strategia “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.