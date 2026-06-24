Amplifon tra le World’s Most Sustainable Companies 2026 secondo Time Magazine

Amplifon è tra le World’s Most Sustainable Companies 2026 secondo Time Magazine e Statista, nella categoria medical technology, grazie alle sue performance ESG e al costante impegno nella sostenibilità.

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, è stata inclusa tra le World’s Most Sustainable Companies 2026, la classifica delle aziende più sostenibili a livello globale stilata da Statista e pubblicata da Time Magazine. Il Gruppo è inserito nel ranking per la categoria Engineering, Manufacturing & Medical Technology, confermando il proprio impegno a coniugare crescita, innovazione e responsabilità sociale e ambientale.

Fondata a Milano nel 1950, Amplifon opera oggi in 26 Paesi con circa 9.700 centri specializzati e oltre 20.000 persone in rappresentanza di più di 100 nazionalità. La società, quotata su Euronext Milan e con un fatturato annuo superiore ai 2 miliardi di euro, ha fatto della sostenibilità uno dei pilastri della propria strategia di sviluppo, con l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo per tutti i propri stakeholder.

La classifica World’s Most Sustainable Companies premia le aziende leader nella responsabilità sociale d’impresa sulla base di oltre 20 indicatori relativi alle pratiche aziendali sostenibili, alla conformità agli standard internazionali di rendicontazione e trasparenza e alle performance in ambito ambientale e sociale.

L’inclusione nella graduatoria di Time Magazine rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso da Amplifon, che ha come missione quella di consentire alle persone con calo uditivo di riscoprire tutte le emozioni dei suoni attraverso prodotti e servizi innovativi e personalizzati, offrendo a ciascun cliente la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Questo risultato si aggiunge ad altri importanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni sul fronte della sostenibilità, tra cui l’inserimento nelle classifiche World’s Greenest Companies di Newsweek, Europe’s Climate Leaders del Financial Times e World’s Best Companies in Sustainable Growth di Time Magazine, a testimonianza della continuità dell’impegno del Gruppo verso una crescita sostenibile e responsabile.