Massimo Lopez e Gigi D'alessio durante le riprese per il lancio della nuova stagione del calcio italiano su TIMVISION

Calcio

Riparte il campionato, TIMVISION scende in campo con la nuova offerta dedicata al calcio

di Jacopo Tondelli

Massimo Lopez e Gigi D’Alessio tornano protagonisti dello spot che accompagna l’avvio della stagione calcistica e svela il nuovo logo della piattaforma streaming

20 Luglio 2026

Il grande calcio torna protagonista su TIMVISION. In vista dell’avvio del prossimo campionato e delle competizioni europee, TIMVISION lancia in TV la nuova offerta dedicata al calcio e presenta il restyling del proprio marchio.
Protagonisti dello spot ancora una volta Massimo Lopez e Gigi D’Alessio, impegnati in un’improvvisata partita di calcetto all’interno del fortino. Tra gag e riferimenti al mondo del pallone, emerge la nostalgia di Lopez per il calcio giocato e per le emozioni vissute sul campo, subito appagata da TIMVISION che gli dà la possibilità di tornare a vedere le competizioni più amate. La campagna presenta l’offerta ‘TIMVISION con DAZN e Prime’, pensata per i tifosi che vogliono seguire il meglio del calcio italiano ed europeo: tutte le partite della Serie A Enilive su DAZN e la migliore gara del mercoledì della UEFA Champions League su Prime, a 19,99 euro al mese per i primi tre mesi (che diventano poi 36,99 euro al mese).

Lo spot è anche l’occasione per svelare il nuovo logo TIMVISION, ideato per rendere l’identità del servizio più essenziale, riconoscibile e in linea con il percorso di evoluzione visiva del brand TIM. Al centro della nuova grafica c’è la TIM Icon, elemento distintivo comune ai servizi del Gruppo, affiancata dalla ‘V’ di Vision reinterpretata secondo il linguaggio grafico del brand per rafforzarne riconoscibilità e impatto, soprattutto negli ambienti digitali.

Una nuova identità visiva che riflette il ruolo assunto da TIMVISION nel mercato italiano: la piattaforma di TIM è oggi il principale aggregatore di contenuti in streaming del Paese. Un’unica soluzione per accedere in modo semplice e conveniente a Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Infinity+, Paramount+ e Apple TV+, oltre a TIMVISION Play, il servizio streaming di TIM pensato per soddisfare i gusti del pubblico italiano con il proprio catalogo di film, serie TV, programmi per bambini, show, i contenuti di discovery+ e l’offerta sportiva con i canali Eurosport.

Lo spot sarà supportato da un piano di comunicazione multimezzo.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Il caso Roggero Attualità

Roggero, le parole che la politica non ha detto e che avremmo voluto sentire

di Jacopo Tondelli

Le elezioni 2027 in Italia Partiti e politici

La paura e la voglia di un bel pareggione

di Jacopo Tondelli

Giorgia Meloni VLD Partiti e politici

Giorgia Meloni, in fuga da Trump e da se stessa

di Jacopo Tondelli

Meloni e Trump al G7 di giugno 2025. L'idillio è finito? Gli insulti di Trump al Papa di certo hanno contato Partiti e politici

Bibi, Donald, fate quel che volete ma non toccate Papa e Vescovo: sennò Giorgia si arrabbia

di Jacopo Tondelli

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.