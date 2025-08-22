Errani-Vavassori vincono gli Us Open e dimostrano che nello sport la bravura ha ancora la meglio sullo spettacolo

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il doppio misto allo Us Open 2025. La coppia azzurra ha battutto in finale Swiatek-Ruud e ha bissatto il successo della passata edizione dimostrando ancora una volta il valore dell’intesa e della tecnica in questa specialità. Ma facciamo un passo indietro.

Gli organizzatori dello Slam statunitense hanno deciso di proporre anche quest’anno il torneo di doppio misto con un montepremi da record (1 milione di dollari per la coppia vincente) e una nuova formula. Le partite si sono giocate tra il 19 e il 20 agosto, con set brevi al quarto game, senza vantaggi e super tie-break ai 10 punti. Solo in finale i game per vincere il set si sono alzati a 6. La decisione che però ha fatto molto discutere è stata quella di riservare il torneo quasi esclusivamente ai grandi nomi delle classifiche in singolare escludendo così molti doppisti.

In questo modo il tabellone ha visto gareggiare coppie di altissimo livello (ad esempio Pegula-Draper o Raducanu-Alcaraz) composte però da atleti che solitamente non giocano il doppio e che, soprattutto, non erano mai scese in campo con l’attuale partner. Unica eccezione proprio Errani-Vavassori ai quali è stata concessa una wild card in qualità di campioni in carica. Il duo italiano tuttavia non era certo un outsider del torneo visto che, oltre allo Us Open 2024, aveva già vinto anche il Roland Garros 2025. Vavassori inoltre ha scalato le classifiche del doppio maschile negli ultimi anni in coppia con Bolelli e la Errani è da sempre una specialista di questa categoria (ha vinto tutti e quattro i grandi Slam insieme a Roberta Vinci e di recente le Olimpiadi di Parigi e gli Internazionali di Roma insieme a Jasmine Paolini).

Errani-Vavassori, specialisti della materia, sono avanzati fino alla finalissima dove hanno sconfitto la polacca Iga Swiatek (n° 3 WTA) e il norvegese Casper Ruud (n° 12 ATP) con il punteggio di 6-3 5-7 10-6. Durante i festeggiamenti Andrea Vavassori non ha esitato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Abbiamo dimostrato che il doppio è un ottimo prodotto. In futuro, avremo bisogno di più marketing, più visibilità, ma credo che questo prodotto possa funzionare in futuro. L’aspetto tecnico nel doppio è molto importante. Giochiamo anche per tutti i doppisti che non possono competere qui nel torneo di doppio misto. Cerchiamo di fare del nostro meglio”.

Il mini torneo ha avuto anche ottimi risultati di pubblico (stadio pieno per la finale) e non è da escludere che il doppio in generale possa ritagliarsi uno spazio maggiore nei calendari tennistici del prossimo futuro. Ma la vittoria degli azzurri dimostra che forse sarebbe meglio lasciare il campo agli specialisti se davvero si vuole alzare l’asticella dell’agonismo e delle giocate.