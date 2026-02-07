Francesca Lollobrigida vince il primo oro per l’Italia nel giorno del suo compleanno

Un compleanno indimenticabile per la pattinatrice romana che ha anche stabilito il nuovo record olimpico della disciplina. A fine gara ha festeggiato con il figlio Tommaso

Un giorno da sogno quello di Francesca Lollobrigida: l’atleta azzurra, nata il 7 febbraio 1991, si è regalata l’oro e il record olimpico sui 3000 metri nel pattinaggio di velocità. Al Milano Speed Skating Stadium Francesca Lollobrigida ha registrato il tempo di 3’54’43 nella gara regina della disciplina. Per l’Italia è il primo oro a Milano Cortina 2026 e la terza medaglia totale dopo l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris entrambi nello sci discesa libera.

Dopo l’oro europeo vinto a Kolomna nel 2018 e quello mondiale vinto l’anno scorso in Norvegia la pattinatrice dell’aeronautica militare mette al collo la medaglia più preziosa, l’unica che le mancava. Nelle scorse Olimpiadi a Pechino infatti aveva conquistato un argento (sempre sui 3000 metri) e un bronzo (nella mass start).

Francesca Lollobrigida, pronipote per via paterna della famosa attrice Gina, ha iniziato la carriera con i pattini a rotelle grazie al padre-allenatore Maurizio. Dopo le Olimpiadi di Torino 2006 la svolta e il passaggio al pattinaggio su ghiaccio: i tanti sforzi e le numerose trasferte per allenarsi hanno ripagato con una splendida carriera che oggi trova il suo apice sportivo.

Francesca però non è solo una grande atleta ma prima di tutto una grande donna e una grande mamma. Lei stessa infatti dal 2023 si definisce una “mamma atleta” dopo la nascita del figlio Tommaso; dopo soli quattro mesi dal parto è tornato in pista e sui libri. Sì, perché Francesca oltre che mamma e atleta ha anche conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie con una tesi che si intitola “Dalle Olimpiadi alla maternità, al Return to Play”. Oggi ha aggiunto un nuovo capitolo che potrebbe suonare così: dal ritorno all’oro olimpico. Complimenti ad una super mamma-atleta!