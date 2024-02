Torna in scena a Milano “Se dicessimo la verità”, opera sulla legalità

29 Febbraio 2024

Torna in scena, dal 27 febbraio al 3 marzo al Piccolo Teatro di Milano, “Se dicessimo la verità”, l’opera-dibattito sulla legalità di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, che debuttò nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo di Napoli. Approdato nel 2017 proprio al Piccolo di Milano, lo “spettacolo”, compì allora un’ulteriore evoluzione narrativa, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e, in particolare, con il corso di sociologia della criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa.

Fin da subito, questa forma teatrale di studio e di impegno civile ha conquistato le platee, creando grandi entusiasmi e partecipazione tra i giovani delle scuole di tutti i gradi che sono spesso tornati a vedere uno spettacolo in continuo aggiornamento ed evoluzione. Dopo tante storie raccontate, infatti, la forma scenica si è modificata grazie a una narrazione segnata dal bisogno di capire il nostro prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora più spazio al potere criminale, alla “prassi” della corruzione come modus vivendi.

«Insieme con Emanuela Giordano, ogni anno c’è un’evoluzione drammaturgia in questo progetto: un lavoro di studio di storie che ci accompagnano e che danno la possibilità ai ragazzi e al pubblico di riconoscere da che parte stare», ha dichiarato Giulia Minoli, fondatrice dell’Associazione Crisi Come Opportunità, nonché co-autrice dello spettacolo.

Dopo il Piccolo Teatro di Milano, la tournée 2024 toccherà i teatri di Buccinasco, Firenze, Cecina, Terni, Crotone, Roccella Ionica e Torino.

*

Foto di copertina di Umberto Favretto