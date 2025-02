TIM annuncia la partnership con Apple per offrire ai clienti Apple Music e Apple TV+

Apple Music sarà incluso nelle nuove offerte TIM YOUNG & Music, TIM Mobile & Music e TIM Giga & Music, mentre i clienti TimVision potranno usufruire di uno sconto del 30 per cento per i primi sei mesi di abbonamento ad Apple TV+

TIM annuncia una importante partnership con Apple che consente ai clienti mobili di avere Apple Music incluso nelle offerte dedicate e ai clienti TimVision di accedere in promozione ai contenuti di intrattenimento di Apple TV+. In particolare, Apple Music sarà incluso nelle nuove offerte TIM YOUNG & Music, TIM Mobile & Music e TIM Giga & Music, mentre i clienti TimVision potranno usufruire di uno sconto del 30 per cento per i primi sei mesi di abbonamento ad Apple TV+.

“L’accordo con Apple ha una portata strategica per il nostro Gruppo che vuole proporre ai propri clienti il meglio presente sul mercato. Con questa partnership andiamo ad arricchire la nostra proposta con i migliori contenuti musicali e di intrattenimento. L’intesa aggiunge un ulteriore tassello nella costruzione della nostra strategia di customer platform, che sta già dando ottimi risultati e che offre nuove prospettive di sviluppo al Gruppo nel settore consumer”, ha commentato Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM.

Apple Music rende omaggio a chi scrive, compone, produce e ama la musica con un catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist selezionate da un team di esperti, anteprime mondiali, interviste e conversazioni con esponenti di spicco della scena artistica con Apple Music Radio, con contenuti originali delle figure più amate e rispettate nel mondo della musica, riproduzione automatica, testi sincronizzati con la musica, audio lossless e un suono coinvolgente grazie all’audio spaziale con Dolby Atmos. Ancor prima della partenza del Festival di Sanremo di quest’anno, con Apple Music i clienti possono ascoltare playlist sanremesi e contenuti esclusivi con l’innovativo Audio Spaziale.

Apple TV+ offre un catalogo di serie pluripremiate e di successo tra cui ‘Ted Lasso’, ‘Scissione’, ‘Silo’, ‘The Morning Show’, ‘Slow Horses’, ‘Monarch: Legacy of Monsters’ e ‘Disclaimer’. Il catalogo include inoltre film come ‘Wolfs – Lupi solitari’, ‘Napoleone’ e ‘The Instigators’, oltre a documentari come ‘Real Madrid: ¡Hasta el final!’ e ‘Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda’.

