Christopher Olah in Vaticano per la storica Enciclica “Magnifica Humanitas”

Il Vaticano apre le porte ai protagonisti mondiali dell’intelligenza artificiale. E lo fa nel modo più solenne possibile: con la prima Lettera Enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’AI.

Ma a rendere l’evento destinato a entrare nella storia non è soltanto il contenuto del documento pontificio. A sorprendere è soprattutto un nome tra i relatori scelti per la presentazione ufficiale dell’Enciclica: Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic e considerato uno dei più autorevoli studiosi al mondo nel campo dell’interpretabilità dell’intelligenza artificiale.

La sua presenza accanto a cardinali, teologi e studiosi cattolici segna un passaggio senza precedenti nel rapporto tra Santa Sede e tecnologia contemporanea. Non un semplice ospite tecnico, ma uno dei simboli della nuova frontiera scientifica che il Vaticano ha deciso di affrontare direttamente, senza timori e senza chiusure ideologiche.

La Lettera Enciclica porta la firma di Papa Leone XIV in data 15 maggio 2026, nel 135° anniversario della storica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, il testo che diede origine alla Dottrina Sociale della Chiesa moderna. Un parallelismo fortissimo: allora la rivoluzione industriale, oggi la rivoluzione algoritmica.

Con Magnifica Humanitas, Leone XIV sembra voler costruire una nuova riflessione sociale e morale sull’epoca dominata dalle macchine intelligenti, dagli algoritmi predittivi e dalla crescente automazione della vita umana. Non è casuale che il Papa abbia scelto proprio il termine “humanitas”: al centro non c’è la tecnologia, ma la persona.

E proprio qui entra in gioco la figura di Christopher Olah.

Classe 1993, ricercatore visionario, Olah è noto a livello internazionale per il suo lavoro sull’interpretabilità dell’intelligenza artificiale, cioè sul tentativo di comprendere davvero il funzionamento interno dei sistemi AI più avanzati. In un’epoca in cui gli algoritmi diventano sempre più potenti ma anche sempre più opachi, il suo lavoro punta a rendere “leggibili” le decisioni delle macchine.

Non è soltanto una questione tecnica. È una questione etica, politica e persino antropologica. Capire come ragiona una macchina significa capire quanto controllo l’essere umano riesca ancora ad avere sulle tecnologie che produce.

Ed è probabilmente proprio per questo che il Vaticano lo ha voluto tra i protagonisti della presentazione di Magnifica Humanitas.

La Santa Sede manda così un messaggio chiarissimo: il futuro dell’intelligenza artificiale non può essere discusso soltanto nei laboratori della Silicon Valley o nei consigli di amministrazione delle grandi aziende tecnologiche. Deve diventare un tema universale, umano, spirituale e sociale.

La presentazione ufficiale dell’Enciclica si terrà il 25 maggio 2026 alle ore 11.30 presso l’Aula del Sinodo, alla presenza del Santo Padre. Anche la composizione del panel dei relatori riflette il carattere globale e interdisciplinare del documento.

Interverranno il Cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e il Cardinale Michael Czerny S.J., Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, figure centrali dell’attuale pontificato. Accanto a loro ci saranno la professoressa Anna Rowlands della Durham University, esperta di Dottrina Sociale della Chiesa ed etica delle migrazioni, e la professoressa Leocadie Lushombo della Jesuit School of Theology / Santa Clara University, studiosa di teologia politica e pensiero sociale cattolico.

Eppure, inevitabilmente, molti occhi saranno puntati proprio su Christopher Olah.

La sua partecipazione rappresenta infatti qualcosa di molto più grande di una semplice presenza accademica. È il simbolo di un dialogo nuovo tra Chiesa e mondo tecnologico. Un dialogo che Papa Leone XIV sembra voler trasformare in una delle priorità del proprio pontificato.

Già Papa Francesco aveva lanciato ripetuti appelli sull’etica dell’intelligenza artificiale, mettendo in guardia contro il rischio di una tecnologia priva di responsabilità morale. Leone XIV ora sembra voler compiere un passo ulteriore: coinvolgere direttamente gli uomini che stanno costruendo il futuro digitale del pianeta.

La scelta di Olah appare particolarmente significativa anche perché Anthropic è una delle aziende più influenti nel dibattito sulla sicurezza dell’AI e sullo sviluppo responsabile dei modelli avanzati di intelligenza artificiale. Il Vaticano, dunque, non cerca interlocutori marginali, ma entra in contatto con il cuore stesso della rivoluzione tecnologica globale.

E c’è un altro elemento destinato a fare notizia.

Per la prima volta nella storia recente delle presentazioni delle Encicliche, il Papa interverrà personalmente durante l’evento e impartirà la propria benedizione finale. Un gesto che rompe il protocollo tradizionale e che conferma quanto Leone XIV consideri centrale questo documento.

Non una semplice pubblicazione magisteriale, ma un atto pastorale rivolto al mondo intero.

La presenza diretta del Pontefice trasforma la presentazione di Magnifica Humanitas in qualcosa di più di una conferenza stampa: sarà un momento simbolico, quasi un ponte tra Roma e la nuova civiltà digitale.

Da una parte i cardinali e i teologi della Dottrina Sociale della Chiesa. Dall’altra uno dei più celebri ricercatori dell’intelligenza artificiale contemporanea. Al centro, il Papa.

Una scena che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile e che oggi racconta perfettamente il tempo che stiamo vivendo.

Con Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV sembra voler dire che la grande sfida dell’AI non riguarda soltanto le macchine, ma l’anima stessa dell’uomo. E forse non è un caso che, per affrontarla, abbia deciso di convocare in Vaticano non solo la Chiesa, ma anche uno dei protagonisti mondiali della rivoluzione algoritmica.